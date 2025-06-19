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لبنان
جريمة قتل مروعة في الأشرفية.. إليكم ما حصل ليلا
Lebanon 24
19-06-2025
|
23:12
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وقعت جريمة قتل مروّعة مساء أمس في منطقة منطقة الأشرفية-
بيروت
، حيث عُثر على جثة المدعو "خ. ح."، سوري الجنسية، داخل أحد فروع "بوظة بشير"، حيث كان يعمل، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
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وفي التفاصيل، فقد أقدم المدعو "ص. ه." سوري أيضًا، على ارتكاب الجريمة داخل المحل المذكور، قبل أن يعمد إلى إخفاء الجثة داخل أحد البرادات وفرّ إلى جهة مجهولة.
وعُلم ان الجريمة بقيت مخفية لساعات، إلى أن تم كشفها من قبل أحد العمال، الذي أقدم على الفور الى إبلاغ القوى الامنية، التي تمكّنت من تحديد مكان القاتل في
جبيل
وعملت على اعتقاله وتوقيفه، وقد بوشرت التحقيقات بإشراف
القضاء
المختص لمعرفة ملابسات الحادثة المروعة.
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