جريمة قتل مروعة في الأشرفية.. إليكم ما حصل ليلا

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وقعت جريمة قتل مروّعة مساء أمس في منطقة منطقة الأشرفية- ، حيث عُثر على جثة المدعو "خ. ح."، سوري الجنسية، داخل أحد فروع "بوظة بشير"، حيث كان يعمل، وفق ما أفادت مندوبة " ".وفي التفاصيل، فقد أقدم المدعو "ص. ه." سوري أيضًا، على ارتكاب الجريمة داخل المحل المذكور، قبل أن يعمد إلى إخفاء الجثة داخل أحد البرادات وفرّ إلى جهة مجهولة.وعُلم ان الجريمة بقيت مخفية لساعات، إلى أن تم كشفها من قبل أحد العمال، الذي أقدم على الفور الى إبلاغ القوى الامنية، التي تمكّنت من تحديد مكان القاتل في وعملت على اعتقاله وتوقيفه، وقد بوشرت التحقيقات بإشراف المختص لمعرفة ملابسات الحادثة المروعة.