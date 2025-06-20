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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء اليوم وبراك ينقل رسالة واضحة من ترامب وسيعود بعد 3 اسابيع

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-06-2025 | 01:00
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دشن الموفد الأميركي إلى لبنان توماس براك أول مهامه اللبنانية التي أضيفت إلى مهمتيه في تركيا سفيراً، وسوريا مبعوثاً بجولة محادثات مثمرة مع كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيسي المجلس النيابي والحكومة نبيه بري ونواف سلام، مع وعد بإجابات عند عودته بعد ثلاثة أسابيع.
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الموفد الاميركي أبلغ الرؤساء أنّ تعيين خليفةٍ لمورغان اورتاغوس لن يكون قريباً وأنه سيحصل في الخريف المُقبل، وأنه سيتابع في هذه المدّة الملف اللبناني ربطاً بالملف السوري، بصفته المبعوث الخاص إلى سوريا.
ووفق المعلومات فان براك كرر حرفياً ما سبقَ وأن قالته أورتاغوس عن ملف سلاح حزب الله والإصلاحات، مع إضافة تتعلّق بالتطورات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على إيران، والخشية من عودة الحرب إلى جبهة لبنان مع اسرائيل.
ووفق المعلومات، فقد وجه براك رسالة واضحة مفادها بأن الرئيس دونالد ترمب يريد إحلال الاستقرار في المنطقة، ويريد أن يعرف وجهة نظر لبنان في تحقيق هذا الهدف، قائلا "إن الرئيس ترامب حريص على الاستقرار في إسرائيل وسوريا ولبنان، ومعها تركيا، وهو سيبذل جهداً لتحقيق هذا الهدف".
حكوميا، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم  في السراي الحكومي بجدول أعمال عادي من خمسة عشر بندًا، من أبرزها "الإجازة للحكومة تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل مطار رينيه معوض بطريقة الـ BOT أو DBOT.ومن البنود ايضا مشاريع واقتراحات قوانين ومشاريع مراسيم.وتعيين وشؤون وظيفية. وشؤون مختلفة وقبول هبات.


المصدر: لبنان 24
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