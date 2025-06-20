جلسة لمجلس الوزراء اليوم وبراك ينقل رسالة واضحة من ترامب وسيعود بعد 3 اسابيع

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دشن الموفد الأميركي إلى توماس براك أول مهامه التي أضيفت إلى مهمتيه في سفيراً، وسوريا مبعوثاً بجولة محادثات مثمرة مع كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيسي المجلس النيابي والحكومة ونواف سلام، مع وعد بإجابات عند عودته بعد ثلاثة أسابيع.الموفد أبلغ الرؤساء أنّ تعيين خليفةٍ لمورغان اورتاغوس لن يكون قريباً وأنه سيحصل في الخريف المُقبل، وأنه سيتابع في هذه المدّة الملف اللبناني ربطاً بالملف السوري، بصفته المبعوث الخاص إلى .ووفق المعلومات فان براك كرر حرفياً ما سبقَ وأن قالته أورتاغوس عن ملف سلاح والإصلاحات، مع إضافة تتعلّق بالتطورات الناجمة عن العدوان على ، والخشية من عودة الحرب إلى جبهة لبنان مع اسرائيل.ووفق المعلومات، فقد وجه براك رسالة واضحة مفادها بأن الرئيس ترمب يريد إحلال الاستقرار في المنطقة، ويريد أن يعرف وجهة نظر لبنان في تحقيق هذا الهدف، قائلا "إن الرئيس حريص على الاستقرار وسوريا ولبنان، ومعها تركيا، وهو سيبذل جهداً لتحقيق هذا الهدف".حكوميا، يعقد جلسة عادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي بجدول أعمال عادي من خمسة عشر بندًا، من أبرزها "الإجازة للحكومة تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل مطار رينيه معوض بطريقة الـ BOT أو DBOT.ومن البنود ايضا مشاريع واقتراحات قوانين ومشاريع مراسيم.وتعيين وشؤون وظيفية. وشؤون مختلفة وقبول هبات.