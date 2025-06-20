أين اصبحت اورتاغوس؟

ابلغ الموفد الأميركي الجديد إلى توماس برّاك المسؤولين اللبنانيين، ردا على استفساراتهم، ان الموفدة السابقة الى ، تولت مهمة جديدة، هي مستشارة للبعثة الاميركية في الى جانب السفيرة .

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