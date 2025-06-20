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لبنان

أين اصبحت اورتاغوس؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-06-2025 | 01:30
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ابلغ الموفد الأميركي الجديد إلى لبنان توماس برّاك المسؤولين اللبنانيين، ردا على استفساراتهم، ان الموفدة السابقة الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، تولت مهمة جديدة، هي مستشارة للبعثة الاميركية في نيويورك الى جانب السفيرة دوروثي شيا.
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المصدر: لبنان 24
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