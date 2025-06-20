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لبنان

"سباق" بين القضاة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-06-2025 | 02:15
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يدور "سباق" غير مسبوق بين قضاة تقاعدوا لدى بلوغهم السن القانونية ليكونوا في عضوية المجلس الدستوري . إلا ان مرجعاً معنياً ابلغ زواره انه غير متحمس حالياً لتغيير اعضاء المجلس الدستوري وانه يرى ضرورة بقاء الوضع على حاله إلى ما قبل الانتخابات النيابية المقبلة ليكون الطاقم الذي يمكن ان يدرس الطعون الانتخابية جديداً .
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المصدر: لبنان 24
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