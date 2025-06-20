"سباق" بين القضاة

يدور "سباق" غير مسبوق بين قضاة تقاعدوا لدى بلوغهم السن القانونية ليكونوا في عضوية . إلا ان مرجعاً معنياً ابلغ زواره انه غير متحمس حالياً لتغيير اعضاء المجلس الدستوري وانه يرى ضرورة بقاء الوضع على حاله إلى ما قبل الانتخابات النيابية المقبلة ليكون الطاقم الذي يمكن ان يدرس جديداً .

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