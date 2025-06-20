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لبنان

مقال مهّد للتعيين

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-06-2025 | 02:45
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سفير عُين من خارج الملاك "مهّد" لتسهيل تعيينه بمقال نشره في احدى الصحف تضمن إطراء ومديحاً لافتين بوزير سيادي مبرراً ذلك بانه "صديق" قديم !
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المصدر: لبنان 24
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