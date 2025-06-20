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لبنان

عبدالله: نقف مع وزير الصحة في محاولاته لاستنهاض القطاع

Lebanon 24
20-06-2025 | 01:42
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كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "صرخة موظفي مستشفى رفيق الحكومي هي احد مؤشرات أزمة القطاع العام، والذي تأخرت الدولة في مقاربته، شأنه شأن العديد من المستشفيات الحكومية والادارات والمؤسسات العامة. نقف مع وزير الصحة العامة في كل محاولاته لاستنهاض وتطوير وتفعيل عمل وأداء القطاع الاستشفائي الرسمي".
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