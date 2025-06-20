عبدالله: نقف مع وزير الصحة في محاولاته لاستنهاض القطاع

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كتب النائب على منصة "إكس": "صرخة موظفي الحكومي هي احد مؤشرات أزمة القطاع العام، والذي تأخرت الدولة في مقاربته، شأنه شأن العديد من والادارات والمؤسسات العامة. نقف مع العامة في كل محاولاته لاستنهاض وتطوير وتفعيل عمل وأداء القطاع الاستشفائي الرسمي".