في ابي سمراء.. اندلاع حريق في ألواح طاقة شمسية على سطح أحد المباني

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اندلع حريق الجمعة في ألواح طاقة شمسية على سطح أحد المباني في منطقة أبي سمراء - بالقرب من مفرق الإحسان، وفق ما أفادت مندوبة " ".وشوهدت سحب كثيفة من الدخان تتصاعد في سماء المنطقة نتيجة اشتعال النيران.‎وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان للبدء بعملية اطفاء النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.