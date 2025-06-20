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لبنان
في ابي سمراء.. اندلاع حريق في ألواح طاقة شمسية على سطح أحد المباني
Lebanon 24
20-06-2025
|
02:33
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اندلع حريق
صباح اليوم
الجمعة في ألواح طاقة شمسية على سطح أحد المباني في منطقة أبي سمراء -
طرابلس
بالقرب من مفرق
مسجد
الإحسان، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
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وشوهدت سحب كثيفة من الدخان تتصاعد في سماء المنطقة نتيجة اشتعال النيران.
وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان للبدء بعملية اطفاء النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.
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