جعجع التقى رئيس اتحاد بلديات البترون

استقبل رئيس حزب
"القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، رئيس إتحاد بلديات البترون رئيس بلدية "كور" روجيه يزبك، بعد فوزه في رئاسة الإتحاد وأطلعه على مجريات الإنتخابات.
اثر اللقاء، قال يزبك:"تشرفت بزيارة الدكتور جعجع
، ولا سيّما أنني من صلب القوى السيادية في قضاء البترون التي لطالما اشتهرت بجوها السياسي ولو أن هذا الموضوع بات وراءنا"، واكد أنه "سيكون على مسافة واحدة من بلديات البترون كلها" ، وتمنى أن "يلبي مختلف مطالب بلديات القضاء
وطموحاتها، والعمل الإنمائي المتواصل طوال الست
سنوات"، مشدداً عل أن "الموضوع السياسي إنتهى اليوم بعدما بات رئيسًا للإتحاد".
وشكر كل "من منحه الثقة"، وحيّا كل "من كان خياره في مكان آخر" مؤكدا ، ان من كان يتنافس معه على "سدّة رئاسة الإتحاد رئيس بلدية البترون مارسيلينو الحرك، هو من أعز الأصدقاء وقد وعدني بالوقوف إلى جانبي".
ويواصل جعجع استقبال المجالس البلدية المنتخبة الجديدة، حيث التقى بلدية "الدوار"- المتن برئاسة الدكتور إيلي صقر ، يرافقه نائبه وسام صقر، رئيس مركز "القوات" في البلدة جواد عبد الأحد ورئيس نادي "الشبيبة" انطوان روحانا
، في حضور عضوي تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائبين ملحم رياشي ورازي الحاج ومنسق منطقة المتن الشمالي
إدي حرّان.
كما التقى مجلس بلدية
"حملايا"- المتن برئاسة ميشال ابراهيم
الريّس، يرافقه نائبه جورج
يوسف الشبق ورئيس مركز "القوات" في البلدة ايلي الريس
، في حضور النائبين ملحم الرياشي ورازي الحاج والمنسق حرّان.