جعجع التقى رئيس اتحاد بلديات البترون

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استقبل "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، رئيس إتحاد بلديات البترون رئيس بلدية "كور" روجيه يزبك، بعد فوزه في رئاسة الإتحاد وأطلعه على مجريات الإنتخابات.اثر اللقاء، قال يزبك:"تشرفت بزيارة الدكتور ، ولا سيّما أنني من صلب القوى السيادية في قضاء البترون التي لطالما اشتهرت بجوها السياسي ولو أن هذا الموضوع بات وراءنا"، واكد أنه "سيكون على مسافة واحدة من بلديات البترون كلها" ، وتمنى أن "يلبي مختلف مطالب بلديات وطموحاتها، والعمل الإنمائي المتواصل طوال سنوات"، مشدداً عل أن "الموضوع السياسي إنتهى اليوم بعدما بات رئيسًا للإتحاد".وشكر كل "من منحه الثقة"، وحيّا كل "من كان خياره في مكان آخر" مؤكدا ، ان من كان يتنافس معه على "سدّة رئاسة الإتحاد رئيس بلدية البترون مارسيلينو الحرك، هو من أعز الأصدقاء وقد وعدني بالوقوف إلى جانبي".ويواصل جعجع استقبال المجالس البلدية المنتخبة الجديدة، حيث التقى بلدية "الدوار"- المتن برئاسة الدكتور إيلي صقر ، يرافقه نائبه وسام صقر، رئيس مركز "القوات" في البلدة جواد عبد الأحد ورئيس نادي "الشبيبة" انطوان ، في حضور عضوي تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائبين ملحم رياشي ورازي الحاج ومنسق منطقة المتن إدي حرّان.كما التقى "حملايا"- المتن برئاسة ميشال الريّس، يرافقه نائبه يوسف الشبق ورئيس مركز "القوات" في البلدة ، في حضور النائبين ملحم الرياشي ورازي الحاج والمنسق حرّان.