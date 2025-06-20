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لبنان
لقاء موسع في "الاقتصاد" عن الزراعة التعاقدية: لتعزيز الإنتاج المحلي
Lebanon 24
20-06-2025
|
03:25
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عقد في
وزارة الاقتصاد والتجارة
، لقاء موسع برعاية
وزير الاقتصاد
والتجارة
الدكتور عامر
بساط ووزير الزراعة
الدكتور نزار
هاني، وبمشاركة ممثلين عن نقابات مزارعي القمح ونقابة
أصحاب المطاحن
في
لبنان
، في إطار التوجّه الحكومي نحو إصلاح السياسات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
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وخلال اللقاء، شدد الوزير هاني على أن "تحقيق السيادة الغذائية لم يعد خيارًا بل أولوية وطنية، مشيرًا إلى أن الزراعة التعاقدية تمثّل إحدى الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية. وأكد أن
وزارة الزراعة
، وبتوجيهاته المباشرة، تعمل على دعم الإنتاج المحلي من القمح عبر: توفير البذور المحسنة عالية الجودة، إطلاق برامج إرشاد متقدمة، دعم الممارسات الزراعية المستدامة وتعزيز القدرة التفاوضية للمزارعين".
وقال: "نعمل على نقل القطاع الزراعي من نمط الإنتاج العشوائي إلى نموذج إنتاجي حديث قائم على التعاقد المسبق، ما يوفّر الحماية للمزارع، والاستقرار في الأسعار، وضمان تصريف الإنتاج، وكلها عناصر حيوية لتحقيق أمن غذائي مستدام."
بدوره، أكد الوزير بساط "أهمية تقليص الاعتماد على الاستيراد"، معتبرا أن "الزراعة التعاقدية تشكل حجر الأساس في استراتيجية تعزيز الإنتاج المحلي". وأشار إلى أن "هذا التعاون بين الوزارتين، إلى جانب النقابات، يهدف إلى بناء سلسلة متكاملة تبدأ من الأرض وتنتهي برغيف الخبز".
يعتمد نموذج الزراعة التعاقدية (Contract Farming) على اتفاقات مُسبقة بين المنتجين والمشترين، ما يعزّز استقرار العلاقة التعاقدية، ويحد من المخاطر التي يواجهها المزارعون. وقد أثبت هذا النموذج فعاليته عالميًا في رفع جودة الإنتاج وتحقيق دخل مستقر، بخاصة في الدول التي تمر بتحديات اقتصادية ومالية.
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