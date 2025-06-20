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لبنان

عقيص: أنا أثق بالرئيس نبيه بري

Lebanon 24
20-06-2025 | 03:32
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اعتبر النائب جورج عقيص  أن "أي موقف سيتخذه "حزب الله" يجب أن يكون في ظل الدولة ورئاسة الجمهورية، وليس كما حصل سابقًا حين اتخذ موقفه منفردًا وزجّ بلبنان في الحرب، فكان "حزب الله" وبيئته وقيادته أول المتضررين منها".
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وقال في حديث الى "صوت كل لبنان": "من حيث المبدأ تقع المسؤولية اليوم، على عاتق الدولة بمؤسساتها وأركانها في التصدي لأي محاولة داخلية، لا سيما من "حزب الله" لإعادة المغامرة بإدخال لبنان في هذه الحرب".

ختم: "أنا أثق بالرئيس نبيه بري وما قاله يعبّر عن رأي غالبية اللبنانيين، وكلام الشيخ نعيم قاسم فقدَ هدفه إذ يبدو أنه يخاطب جمهور "حزب الله" فقط ليؤكد أن الحزب ما زال في الخندق نفسه مع إيران".
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