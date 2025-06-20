Advertisement

لبنان

وفد من نقابة مصممي الغرافيك زار حيدر

Lebanon 24
20-06-2025 | 03:35
A-
A+
Doc-P-1379277-638860125580775098.jpg
Doc-P-1379277-638860125580775098.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير العمل محمد حيدر في زيارة تعارف وفداً من نقابة مصممي الغرافيك في لبنان برئاسة النقيب باتريك ناكوزي وعضوية علي كمال الدين، ارنست بعقليني، بشير نصر، فاطمة فرحات، ماغي ساسين وهبة دلال.
Advertisement

في البداية رحب الوزير بالوفد متحدثاً عن الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل الوزارة وهي وزارة اساسية لناحية حقوق العمال والدفاع عنهم وعن قضاياهم متحدثاً عن ورشة كبيرة بدأت في الوزارة لمواجهة هذه التحديات بجميع الوسائل لا سيما اعطاء العمال والموظفين حقوقهم المهدورة وذلك بعد الازمة الاقتصادية والمالية الحادة التي عصفت بلبنان.

ثم تحدث النقيب ناكوزي شارحاً للوزير عن عمل النقابة واهميتها على جميع المستويات، حيث اصبح من الصعوبة بمكان ان تخلو مؤسسة او شركة او وسيلة اعلامية او اعلانية من مصمم غرافيكي، وهذه المهنة اليوم اصبحت حاجة ملحة على صعيد العمل على مستوى العالم. كما تحدث النقيب على ضرورة زيادة التقديمات وحماية العمال لا سيما على صعيد الضمان الاجتماعي وزيادة الحد الادنى للاجور، طالباً من الوزير دعم مطلب النقابة انضمام بعض من منتسبيها الى الضمان الاجتماعي ممن لا يستفيدون من اي تقديمات صحية. وقد وعد الوزير بمتابعة متطلبات النقابة على جميع الصعد.
مواضيع ذات صلة
وفد من نقابة المحررين زار كركي... وتأكيد على قرب استفادة الصحافيين من التقديمات
lebanon 24
20/06/2025 12:58:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حيدر طلب من النقابات إجراء انتخاباتها وتصحيح أوضاعها القانونية
lebanon 24
20/06/2025 12:58:31 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط بحث أوضاع العاملين مع وفد من نقابة "أوجيرو"
lebanon 24
20/06/2025 12:58:31 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء عبدالله استقبل رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي على رأس وفد
lebanon 24
20/06/2025 12:58:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:32 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:52 | 2025-06-20
05:44 | 2025-06-20
05:32 | 2025-06-20
05:27 | 2025-06-20
05:24 | 2025-06-20
05:10 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24