وفد من نقابة مصممي الغرافيك زار حيدر

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استقبل في زيارة تعارف وفداً من نقابة مصممي الغرافيك في برئاسة النقيب وعضوية ، ، بشير نصر، فاطمة ، ماغي .في البداية رحب الوزير بالوفد متحدثاً عن الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل الوزارة وهي وزارة اساسية لناحية حقوق العمال والدفاع عنهم وعن قضاياهم متحدثاً عن ورشة كبيرة بدأت في الوزارة لمواجهة هذه التحديات بجميع الوسائل لا سيما اعطاء العمال والموظفين حقوقهم المهدورة وذلك بعد الازمة الاقتصادية والمالية الحادة التي عصفت بلبنان.ثم تحدث النقيب شارحاً للوزير عن عمل النقابة واهميتها على جميع المستويات، حيث اصبح من الصعوبة بمكان ان تخلو مؤسسة او شركة او وسيلة اعلامية او اعلانية من مصمم غرافيكي، وهذه المهنة اليوم اصبحت حاجة ملحة على صعيد العمل على مستوى العالم. كما تحدث النقيب على ضرورة زيادة التقديمات وحماية العمال لا سيما على صعيد الضمان الاجتماعي وزيادة الحد الادنى للاجور، طالباً من الوزير دعم مطلب النقابة انضمام بعض من منتسبيها الى الضمان الاجتماعي ممن لا يستفيدون من اي تقديمات صحية. وقد وعد الوزير بمتابعة متطلبات النقابة على جميع الصعد.