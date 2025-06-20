عن مشاركة "الحزب" في الحرب... هذا آخر ما نقله زوّار برّي عنه

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وأضاف الزوار في حديث لقناة "الجديد" أن كلام أمين عام فهو موقف مبدئي لا يمكن للحزب اتخاذ غيره لأنه متضامن . أفاد زوار بأن الكلام المنسوب للرئيس عن أن الحزب لن يشارك في الحرب " أكيد".وأضاف الزوار في حديث لقناة "الجديد" أن كلام أمين عام فهو موقف مبدئي لا يمكن للحزب اتخاذ غيره لأنه متضامن .

كما لفتوا إلى أن اكد امام الدبلوماسي الأميركي ان مستعد لتنفيذ ما ورد في القرار 1701 لكن اسرائيل تمنع تطبيقه.