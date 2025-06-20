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لبنان

عن مشاركة "الحزب" في الحرب... هذا آخر ما نقله زوّار برّي عنه

Lebanon 24
20-06-2025 | 03:43
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أفاد زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن الكلام المنسوب للرئيس البرلمان عن أن الحزب لن يشارك في الحرب " أكيد".
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وأضاف الزوار في حديث لقناة "الجديد" أن كلام أمين عام حزب الله نعيم قاسم فهو موقف مبدئي لا يمكن للحزب اتخاذ غيره لأنه متضامن مع ايران.
 
كما لفتوا إلى أن بري اكد امام الدبلوماسي الأميركي توماس باراك ان لبنان مستعد لتنفيذ ما ورد في القرار 1701 لكن اسرائيل تمنع تطبيقه.
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