المركز الفرنسي في لبنان ينظم النسخة الـ25 من "عيد الموسيقى"

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- في طرابلس : تستقبل شوارع الميناء يوم الجمعة 20 حزيران ابتداءً من الساعة 7 مساءً حفلات موسيقية لفرق Cecile and the Band، Bazar و.DJ K-NAZ.

- : ستنبض بلدة دير القمر بالحياة في 21 حزيران عبر عروض موسيقية متجولة في جميع أنحاء المدينة، تليها سهرة موسيقية مباشرة في ساحة داني شمعون الساعة 8:30 مساءً مع تاليا ، فرقة ChoufnaBand، فرقة Atraba، وعدة جوقات غنائية.

- في زحلة وبعلبك : ستُقام حفلات كبرى يوم 21 حزيران، في زحلة ستنتشر المنصّات الموسيقية في الشوارع ابتداءً من الساعة 7 مساءً وتحييها فرق محلية من المدينة والمنطقة، وفي سيُقام الحفل في ساحة المطرانية مع جوقة الأطفال من مركز أرعون وثلاثي “العود بلا حدود”.

- في : ينظّم المركز الفرنسي في لبنان، بالتعاون مع شركائه، سوقًا ومهرجانًا موسيقيًا في خان الفرنج يومي 20 و21 حزيران مع جوقات، عروض DJ وحفلات موسيقية لفرق Pól، آدم، Ziftawi، وفرقة تجلي الصوفية ابتداءً من الساعة 7 مساءً.

- في : يقام حفل كبير يوم 22 حزيران ابتداءً من الساعة 6 مساءً في مبنى البلدية، بمشاركة فرق The One Band، Binky، Al Tzase3، Tekrar وDJ Elsa، يتبعها After-party مع DJ Baijoune في Tiki Bar بدءًا من الساعة 11:30 ليلًا.

"عيد الموسيقى" ليس مجرّد موعد احتفالي، بل هو منذ أكثر من أربعين عامًا، تعبير عن رؤية منفتحة، شاملة ومتاحة للجميع للثقافة. إنه مساحة للتعبير الحر، والحوار بين الجمهور والأجيال والمناطق.وقد أسر هذا العيد قلوب اللبنانيين بسرعة، ليصبح موعدًا سنويًا مرتقبًا بشغف من عشّاق الموسيقى من مختلف الأجيال. كما أتاح الفرصة للعديد من الفنانين الصاعدين للتعريف بأنفسهم، وللجمهور لاكتشاف موسيقية جديدة، في أجواء احتفالية وودية.في 21 حزيران، وفي المكان الرمزي لحدائق المكتبة الوطنية في (الحمرا)، وخلال عطلة نهاية الأسبوع في جميع أنحاء البلاد، ندعوكم للاستماع، والاكتشاف، والمشاركة.من بيروت إلى ، مرورًا بصيدا وجونية، من إلى وبعلبك، الموسيقى ستكون في كل مكان، وللجميع.حفلة موسيقية كبرى في بيروت يوم 21 حزيران.في حدائق المكتبة الوطنية في الصنائع (الحمرا)، ستجمع هذه النسخة عددًا من الفنانين اللبنانيين: سارة منصور، دانيال بلابان وشتان شوكلا، كرم، كلوب مارتيني، عشيرة، الحنايدل سكيت بريغيد، تكرار، الرُك، وفرقة بلوكو روبرا روزا.كما سيشارك “مترو المدينة” و”سوق الطيب” في تقديم المأكولات ، وسيقام سوق موسيقي من تنظيم “Back from the Crate” يتيح اكتشاف أسطوانات الفينيل وكنوزًا صوتية مميّزة.بالتوازي، ينظم شركاء المركز الفرنسي في لبنان يوم 21 حزيران فعاليات موسيقية طوال اليوم على درج القديس نيقولاوس، تتضمن صباحية DJ Set من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا في Dunkin’ – مطاعم القديس نيقولاوس، وفي حدائق اليسوعيين في الجعيتاوي من الساعة 3 عصرًا مع برنامج موسيقي من إعداد جامعة القديس يوسف، جمعية السابيل، ولقاء جعيتاوي، بالإضافة إلى حفلة موسيقية في Yacht Club في زيتونة باي مع فرقة LeBAM الساعة 7 مساءً.أما يوم 20 حزيران، فتنظم جمعية تطوير الجميزة حفلات موسيقية من الساعة 7 مساءً حتى منتصف الليل على درج القديس نيقولاوس وشارع .Gouraudعيد موسيقى وطني موزّع على كامل الأراضي اللبنانية.