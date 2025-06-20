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لبنان

مجلس اتحاد بلديات جبيل عقد أولى جلساته: متأهبون دائما لما فيه خير القضاء

Lebanon 24
20-06-2025 | 04:11
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 عقد المجلس المنتخب لاتحاد بلديات جبيل أولى جلساته، برئاسة فادي مارتينوس، وتم تشكيل اللجان البلدية وتنظيم بعض الأعمال الإدارية واللوجستية.
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وألقى مارتينوس كلمة اعتبر في خلالها، أن "اتحاد بلديات جبيل سيكون الى جانب كل بلديات القضاء وليس المنضمين اليه فقط"،  وقال:"سنعمل على دعم كل النشاطات في البلدات الجبيلية ساحلا وجبلا، ومواكبة أعمالها ومبادارتها لتعزيز السياحة في فصل الصيف الذي نتمنى أن يكون حافلا  بالمهرجانات والإحتفالات الفنية والثقافية والرياضية، على الرغم من كل التحديات التي ستمنع المغتربين من قضاء الصيف مع عائلاتهم، كما ستمنع السياح العرب والأجانب من المجيء الى لبنان بسبب الحرب القائمة اليوم بين إسرائيل وإيران، التي نأمل أن تتغلب فيها لغة الحوار على لغة السلاح".

ختم:"مجلس إتحاد بلديات جبيل، رئيسًا وأعضاء متأهبون دائما لما فيه خير القضاء وبلداته إنمائيا وتنمويا وسياحيا، وسنعمل يدا واحدة من أجل ان يبقى قضاء جبيل، ساحلا وجبلا ملاذا آمنا لأبنائه وزواره".
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