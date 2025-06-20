الإجراءات في مطار بيروت الدولي بين رسامني والحجار

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عقد والبلديات ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا في وزارة الأشغال، حيث تم البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك لاسيما الإجراءات المتخذة في - ، وسبل تعزيز الجهوزية اللوجستية والأمنية فيه، لاسيما مع بداية الموسم السياحي.وتم خلال الاجتماع التشديد على "ضرورة التكامل بين والإدارية لتأمين سلاسة الحركة في ، وضمان راحة المسافرين وسلامتهم".وتبلّغ الوزير من الوزير رسامني بأن خصصت من موازنتها مبلغ 3,5 مليون دولار لاستكمال مشروع بناء مجمع الدوائر الحكومية في بلدة .