وزارة التربية شاركت في منتدى التعليم العالمي في لندن

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شاركت العالي في فعاليات منتدى التعليم العالمي 2025 (Education World Forum)، الذي عقد في العاصمة ، تحت شعار: "من الاستقرار إلى النمو: نبني معا تعليما أقوى، أجرأ، وأفضل" ، ومثل في المنتدى وفد برئاسة للتربية فادي يرق، ضم، مستشار وزيرة التربية لشؤون التعليم غير النظامي والعلاقات الخارجية جوليان جلخ ومستشار وزيرة التربية للمبادرات الاستراتيجية ماهر الحسنية.وشارك الوفد اللبناني في الجلسات العامة وورش العمل المتخصصة وفي الاجتماعات الثنائية، ناقش في خلالها قضايا محورية تشغل أنظمة التعليم حول العالم، أبرزها استجابة التعليم للأزمات والطوارئ وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص للمتعلمين الأكثر هشاشة، وتوظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لخدمة التعلم الشامل، وتطوير المهارات الخضراء لمستقبل مستدام وترسيخ مبادئ التعليم الدامج عبر نموذج المدارس المحورية.وفي جلسة خاصة بعنوان "نموذج المدرسة المحورية للتعليم الدامج"، تم تقديم الرؤية الوطنية لتفعيل الدمج على المستويين المدرسي والوطني بالشراكة مع جهات دولية.كما شارك الوفد في جلسة خاصة بعنوان "استراتيجيات، السياسات، والإجراءات لتطوير المهارات الخضراء"، تمت في خلالها مناقشة سبل دمج المهارات البيئية والمستدامة في السياسات التربوية وأنظمة التعليم.وكان يرق أحد المتحدثين الرئيسيين في هذه الجلسة، إذ قدم رؤية لبنان في هذا المجال، مشددا على "أهمية تطوير المناهج والبرامج التدريبية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وبناء جيل واع بيئيا ومجهز لمهن المستدامة".كما عقد الوفد اجتماعات ثنائية مع كل من المجلس الثقافي للبحث في مجالات التعاون لجهة تطوير المناهج والقيادة التربوية والتدريب المستمر. ومع شركة AQA للتقويم التربوي لاستكشاف أدوات في التقويم والتعليم الإلكتروني وبناء أنظمة وطنية لقياس نواتج التعلم.وعبر الوفد في اللقاءات والجلسات كافة، عن " لبنان الثابت ببناء نظام تربوي منصف وعصري وشامل، منفتح على الشراكات الدولية ومتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.وأكد أعضاء الوفد أن منتدى التعليم العالمي 2025 كان "فرصة للبنان، ليجدد موقعه كشريك فاعل ومؤثر في صوغ مستقبل التعليم عالميا".