الرافعي بحثت مع وفد UN-Habitat آليات تفعيل مشروع "رمال" وتعزيز البنية التحتية شمالاً

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إستقبلت محافظ بالإنابة إيمان الرافعي في مكتبها في سرايا ، وفدا من برنامج للمستوطنات البشرية - UN Habitat ، ضم نائب في لبنان والمسؤول عن تخطيط وتنسيق البرامج طارق عسيران، مديرة قسم ليدي ، منسقة منطقة لارا مقصود والمنسق الميداني في معيكي.تم خلال اللقاء البحث في سبل تفعيل مشروع " " الذي يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في مدينة طرابلس ومدن اتحاد بلديات بالاضافة إلى بلديات والمنية، وفي آليات التنسيق مع رؤساء هذه البلديات لتعزيز وتطوير البنية التحتية.وعرض عسيران مع المحافظ الرافعي لأبرز المشاريع التي نفذها البرنامج خلال السنوات الماضية في طرابلس وجوارها، بما في ذلك مناطق الكورة والمنية، إضافة إلى التحديات التي واجهت تنفيذ بعض المبادرات التنموية وسبل تذليل العقبات التي تعترض مشاريع حيوية في تلك المناطق".وكان عرض لأهمية دعم البلديات لوجستيا، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة وحماية الشواطئ من التلوث والحد من رمي النفايات في المدن الساحلية الواقعة على ضفاف ، وتم تأكيد "ضرورة إقامة ندوات توعوية موجهة لطلاب المدارس لتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة، إلى جانب العمل على تجهيز فوج إطفاء طرابلس بالمعدات اللازمة لتحسين أدائه في خدمة السلامة العامة".