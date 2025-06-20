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لبنان

الرافعي بحثت مع وفد UN-Habitat آليات تفعيل مشروع "رمال" وتعزيز البنية التحتية شمالاً

Lebanon 24
20-06-2025 | 05:24
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 إستقبلت محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي في مكتبها في سرايا طرابلس، وفدا من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - UN Habitat ، ضم نائب مدير البرنامج في لبنان والمسؤول عن تخطيط وتنسيق البرامج طارق عسيران، مديرة قسم الحوكمة ليدي حبشي، منسقة منطقة الشمال لارا مقصود والمنسق الميداني في اتحاد بلديات الفيحاء إيلي معيكي.
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تم خلال اللقاء البحث في سبل تفعيل مشروع "رمال" الذي يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في مدينة طرابلس ومدن اتحاد بلديات الفيحاء بالاضافة إلى بلديات الكورة والمنية، وفي آليات التنسيق مع رؤساء هذه البلديات لتعزيز الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.


وعرض عسيران مع المحافظ الرافعي لأبرز المشاريع التي نفذها البرنامج خلال السنوات الماضية في طرابلس وجوارها، بما في ذلك مناطق الكورة والمنية، إضافة إلى التحديات التي واجهت تنفيذ بعض المبادرات التنموية وسبل تذليل العقبات التي تعترض مشاريع حيوية في تلك المناطق".

وكان عرض لأهمية دعم البلديات لوجستيا، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة أزمة النفايات وحماية الشواطئ من التلوث والحد من رمي النفايات في المدن الساحلية الواقعة على ضفاف البحر المتوسط، وتم تأكيد "ضرورة إقامة ندوات توعوية موجهة لطلاب المدارس لتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة، إلى جانب العمل على تجهيز فوج إطفاء طرابلس بالمعدات اللازمة لتحسين أدائه في خدمة السلامة العامة".
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