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لبنان

لقاء تكريمي في الهرمل لرؤساء البلديات والمخاتير بحضور فعاليات حزبية واجتماعية

Lebanon 24
20-06-2025 | 05:27
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عقد لقاء تكريمي لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية الثمانية في قضاء الهرمل والمخاتير، بدعوة من محمد ناصر الدين على ضفاف نهر العاصي، حضره  فاعليات حزبية واجتماعية.
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 بعد النشيد الوطني،  ألقى ناصر الدين كلمة رحب فيها بـ "الخيارات التي أرادها أهالي منطقة بعلبك الهرمل ‏ وأدت إلى تشكيل هذه المجالس التي نأمل أن تنطلق في مجتمعنا و منطقتنا نحو غد أفضل".


وتوجه إلى "القوى السياسية الفاعلة في بعلبك الهرمل، وبخاصة ‏حزب الله وحركة أمل بطلب متابعة الملفات التي تتبناها المجالس البلدية عند المراجع المختصة كونها في صلب الحكومة ومجلس النواب ورفع الغطاء عن كل من يخالف أو يعرقل العمل البلدي الذي ‏يمثل كل مواطن". 


وتمنى على "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي يعرف ‏منطقتنا جيدا والى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يولي اهتماما كبيرا بمنطقتنا، انتشالها من هذا الدرك".


من جهته اكد رئيس بلدية الهرمل علي طه اننا "أمام مسؤولية كبيرة جميعا"، تلاه المسؤول التنظيمي في حركة "أمل" محمد ناصر الدين الذي دان "الحرب الصهيونية على إيران ولبنان وفلسطين"، ودعا المجالس البلدية والاختيارية في الهرمل الى "العمل بشفافية لخدمة ‏المجتمع والناس"،  مؤكدا "التعاون و التزام الحركة  العمل والمساعدة لنجاح هذه البلديات وخدمة المواطن".
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