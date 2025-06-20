لقاء تكريمي في الهرمل لرؤساء البلديات والمخاتير بحضور فعاليات حزبية واجتماعية

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بعد النشيد الوطني، ألقى ناصر الدين كلمة رحب فيها بـ "الخيارات التي أرادها أهالي منطقة الهرمل ‏ وأدت إلى تشكيل هذه المجالس التي نأمل أن تنطلق في مجتمعنا و منطقتنا نحو غد أفضل".وتوجه إلى " الفاعلة في بعلبك الهرمل، وبخاصة ‏ وحركة أمل بطلب متابعة الملفات التي تتبناها المجالس البلدية عند المراجع المختصة كونها في صلب الحكومة ومجلس النواب ورفع الغطاء عن كل من يخالف أو يعرقل العمل البلدي الذي ‏يمثل كل مواطن".وتمنى على "رئيس الجمهورية العماد الذي يعرف ‏منطقتنا جيدا والى الذي يولي اهتماما كبيرا بمنطقتنا، انتشالها من هذا الدرك".‏ اكد رئيس بلدية الهرمل علي طه اننا "أمام مسؤولية كبيرة جميعا"، تلاه المسؤول التنظيمي في حركة "أمل" محمد ناصر الدين الذي دان "الحرب الصهيونية على ولبنان وفلسطين"، ودعا المجالس البلدية والاختيارية في الهرمل الى "العمل بشفافية لخدمة ‏المجتمع والناس"، مؤكدا "التعاون و الحركة العمل والمساعدة لنجاح هذه البلديات وخدمة المواطن".