بعد غارة العباسية.. استهداف سيارة في الهبارية ولا إصابات

نفذت طائرة مُسيرة إسرائيلية، اليوم الجمعة، غارة جوية استهدفت سيارة مدنيَّة في بلدة - .

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وذكرت معلومات أولية أن الاستهداف لم يُسفر عن سقوط إصابات، إذ كانت السيارة المستهدفة مركونة جانباً.

وخلال وقتٍ سابق اليوم، استهدفت طائرة إسرائيلية سيارة في بلدة العباسية الجنوبية، ما أدى إلى استشهاد شخص.