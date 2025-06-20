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لبنان

بري التقى القائم بأعمال السفارة الإيرانية وبقرادونيان... هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
20-06-2025 | 05:52
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية توفيق الصمدي وكان عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وللعلاقات الثنائية بين البلدين.
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وتابع الرئيس بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال استقباله الأمين العام لحزب "الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان. 
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