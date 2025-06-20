Advertisement

لبنان

جعجع لـ"الشيخ نعيم": لا تستطيع التصرُّف بما تراه مناسبا

Lebanon 24
20-06-2025 | 05:58
A-
A+
Doc-P-1379371-638860213895770586.jpg
Doc-P-1379371-638860213895770586.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سيمر جعجع عبر حسابه على "اكس": 
 
"شيخ نعيم، لا تستطيع التصرُّف بما تراه مناسبا.
الحكومة اللبنانية وحدها تستطيع التصرُّف بما تراه مناسبا، لأنها تمثِّل أكثرية الشعب اللبناني.
شيخ نعيم، لبنان وطن ودولة، وبخاصة حاليا في العهد الجديد، وليس مقبولا على الإطلاق ان يسمح كل أحد لنفسه بالتصرُّف، وإلا تحوّل لبنان إلى ساحة فوضى لا يحكمها حاكم، ولا يرعى شؤونها دستور ولا قانون. 
شيخ نعيم، إذا كان لديك اي اقتراح في ما خص الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، تستطيع أن تحمِّله الى ممثليك في الحكومة كي يطرحوه في أول جلسة لمجلس الوزراء، وهناك حصرا يتم التداول به واتخاذ القرار المناسب". 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع: أولويتنا الأولى هي إنهاء ملف السلاح وليفقه الشيخ نعيم واقع الأمور بعيدًا عن أوهامه
lebanon 24
20/06/2025 14:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري: لم نرشح أحدا وكان قرارنا واضحا ولكن نحن ناخبون ونلتزم بما نراه مناسباً لصيدا
lebanon 24
20/06/2025 14:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الأولى لوفاة إبراهيم رئيسي ورفاقه
lebanon 24
20/06/2025 14:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية التاسعة لرحيل القيادي مصطفى بدر الدين
lebanon 24
20/06/2025 14:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:26 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:48 | 2025-06-20
07:40 | 2025-06-20
07:30 | 2025-06-20
07:26 | 2025-06-20
07:15 | 2025-06-20
07:09 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24