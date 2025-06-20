كتب رئيس سيمر عبر حسابه على "اكس":

"شيخ نعيم، لا تستطيع التصرُّف بما تراه مناسبا.

وحدها تستطيع التصرُّف بما تراه مناسبا، لأنها تمثِّل أكثرية الشعب اللبناني.

شيخ نعيم، وطن ودولة، وبخاصة حاليا في ، وليس مقبولا على الإطلاق ان يسمح كل أحد لنفسه بالتصرُّف، وإلا تحوّل لبنان إلى ساحة فوضى لا يحكمها حاكم، ولا يرعى شؤونها دستور ولا قانون.

شيخ نعيم، إذا كان لديك اي اقتراح في ما خص الحرب الدائرة بين وإيران، تستطيع أن تحمِّله الى ممثليك في الحكومة كي يطرحوه في أول جلسة لمجلس الوزراء، وهناك حصرا يتم التداول به واتخاذ القرار المناسب".