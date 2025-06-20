شيخ نعيم، لا تستطيع التصرُّف بما تراه مناسبا.
الحكومة اللبنانية وحدها تستطيع التصرُّف بما تراه مناسبا، لأنها تمثِّل أكثرية الشعب اللبناني.
شيخ نعيم، لبنان وطن ودولة، وبخاصة حاليا في العهد الجديد، وليس مقبولا على الإطلاق ان يسمح كل أحد لنفسه بالتصرُّف، وإلا تحوّل لبنان إلى ساحة…
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) June 20, 2025
شيخ نعيم، لا تستطيع التصرُّف بما تراه مناسبا.
الحكومة اللبنانية وحدها تستطيع التصرُّف بما تراه مناسبا، لأنها تمثِّل أكثرية الشعب اللبناني.
شيخ نعيم، لبنان وطن ودولة، وبخاصة حاليا في العهد الجديد، وليس مقبولا على الإطلاق ان يسمح كل أحد لنفسه بالتصرُّف، وإلا تحوّل لبنان إلى ساحة…