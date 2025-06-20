Advertisement

لبنان

كريمة استقبل وفد المجلس الإسلامي العلوي في طرابلس

Lebanon 24
20-06-2025 | 05:57
A-
A+
Doc-P-1379372-638860216327439817.png
Doc-P-1379372-638860216327439817.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة في مكتبه في القصر البلدي، وفدا من المجلس الاسلامي العلوي، برئاسة عضو الهيئة الشرعية الشيخ محمد عبد الكريم، وضم الوفد: اعضاء الهيئة التنفيذية علي حمود، محمد داغر واسامة رمضان، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بشار حلبي ورئيس لجنة الطوارئ نور غانم، في حضور عضو المجلس البلدي المحامي عادل عثمان.
Advertisement

قدم الوفد التهاني للرئيس كريمة ولأعضاء المجلس البلدي، متمنين لهم "دوام النجاح والتوفيق في مهامهم المستقبلية والتنموية"، وأكد الوفد "حرص المجلس الإسلامي العلوي على التعاون وتفعيل سبل التواصل لإنجاح مشاريع العمل البلدي".

بدوره، رحب كريمة ب "أعضاء الوفد"، شاكرا لهم "تهنئتهم وحرصهم على التعاون ومتابعة الأعمال والاشغال في منطقة جبل محسن، ولهذا سنعمل قريبا على انشاء لجنة مناطقية لمتابعة العمل البلدي والانمائي في حبل محسن برئاسة عضو المجلس المحامي عثمان، وتضم ممثلين عن المجلس العلوي والهيئات والجمعيات والفاعليات الناشطة، على مختلف الصعد، في جبل محسن".
مواضيع ذات صلة
رئيس بلدية طرابلس استقبل وفد "المجلس الاسلامي العلوي"
lebanon 24
20/06/2025 14:56:36 Lebanon 24 Lebanon 24
كريم كبارة استقبل الفائزين بلائحة "رؤية طرابلس": التعاون أولويتنا
lebanon 24
20/06/2025 14:56:36 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي استقبلت المجلس الإداري للمقاصد - صيدا
lebanon 24
20/06/2025 14:56:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس بلدية طرابلس يعقد جلسته الأولى في مركز رشيد كرامي الثقافي
lebanon 24
20/06/2025 14:56:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:26 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:48 | 2025-06-20
07:40 | 2025-06-20
07:30 | 2025-06-20
07:26 | 2025-06-20
07:15 | 2025-06-20
07:09 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24