كريمة استقبل وفد المجلس الإسلامي العلوي في طرابلس

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استقبل رئيس بلدية عبد الحميد كريمة في مكتبه في البلدي، وفدا من المجلس العلوي، برئاسة عضو الهيئة الشرعية عبد ، وضم الوفد: اعضاء الهيئة التنفيذية ، محمد داغر واسامة ، رئيس لجنة بشار حلبي ورئيس لجنة الطوارئ نور غانم، في حضور عضو المحامي عادل عثمان.قدم الوفد التهاني للرئيس كريمة ولأعضاء المجلس البلدي، متمنين لهم "دوام النجاح والتوفيق في مهامهم المستقبلية والتنموية"، وأكد الوفد "حرص المجلس الإسلامي العلوي على التعاون وتفعيل سبل التواصل لإنجاح مشاريع العمل البلدي".بدوره، رحب كريمة ب "أعضاء الوفد"، شاكرا لهم "تهنئتهم وحرصهم على التعاون ومتابعة الأعمال والاشغال في منطقة جبل محسن، ولهذا سنعمل قريبا على انشاء لجنة مناطقية لمتابعة العمل البلدي والانمائي في حبل محسن برئاسة المحامي عثمان، وتضم ممثلين عن المجلس العلوي والهيئات والجمعيات والفاعليات الناشطة، على مختلف الصعد، في جبل محسن".