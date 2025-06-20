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لبنان

عن غارة العباسية... بيان من "الصحة"

Lebanon 24
20-06-2025 | 06:14
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن سقوط شهيد في الغارة التي شنتها مسيرة للعدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة العباسية - قضاء صور.
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وخلال وقتٍ سابق اليوم، استهدفت طائرة إسرائيلية سيارة في بلدة العباسية الجنوبية.
 
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