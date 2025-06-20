Advertisement

لبنان

قبلان: ترامب شخصية زئبقية تهوى الكوارث الكبرى

Lebanon 24
20-06-2025 | 06:18
A-
A+
-
Doc-P-1379382-638860225337978571.jpg
Doc-P-1379382-638860225337978571.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 ألقى المفتي الجعفري الممتاز  الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة أشار فيها إلى أن "المنطقة تعيش زلزالاً لا سابق له، وهي في دائرة مخاطر هائلة وقد تطال كل الشرق الأوسط، وأي خطأ نووي قد يطال المنطقة كلها من دون فرق بين حزب وطائفة وموالي ومعارض، والمخاطر غير محصورة، وكل شيء ممكن، لذلك اللحظة للتضامن الوطني ولتعزيز ثقتنا ببعضنا".
Advertisement



وأكد أن "لبنان معني بحماية عائلته الوطنية ومصالحه السيادية بعيداً من لعبة الأرباح الحزبية والمنافع السياسية الضيّقة، لأن العدوان الإسرائيلي يضع المنطقة كلّها في قلب كارثة غير محدودة، والشراكة الأميركية لإسرائيل تشعل نار الحرب الإقليمية، وتدفع المنطقة نحو إبادة غير مسبوقة، ولا مصلحة للعرب وللدول الإسلامية بترك طغيان أميركا في الشرق الأوسط، لأنه سيُحرق المنطقة وينهب كل ثرواتها،  فالأمر يحتاج الى كلمة، إلى موقف صلب وشجاع".



واعتبر  أن "إيران بلد قوي وقدرات استراتيجية، وإرادته لا تعرف الهزيمة، وأمام العالم أجمع طهران لم تبادر للحرب، بل ترد على العدوان الاسرائيلي الذي يدمّر الحجر ويذبح البشر، أطفال ونساء وعُزّل منذ عشرات السنين ولم يحرك أحد ساكناً في وجهه، وترامب شخصية زئبقية تهوى الكوارث الكبرى، ولا تعي نار المخاطر، والعرب والدول الإسلامية معنيةٌ بموقف يحمي مصالح المنطقة من طاحونة قد تطال كل شبر من منطقة الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان ومصر معنيون بمبادرة تسابق الزمن لحماية المنطقة من كارثة إقليمية لا مثيل لها من قبل، والعين على هذا الثقل الإقليمي العربي الإسلامي ليضع حداً للكارثة التي تسبّبت بها إسرائيل بعدوانها الإرهابي، فالخشية من خطأ استراتيجي كبير، والوقت إلى نفاد، وفتيل انفجار المنطقة فوق نار آبار النفط الشرق الأوسطية".
مواضيع ذات صلة
المفتي قبلان: مطالبون بتدشين ارادة وطنية تعيد بناء هوية البلد
lebanon 24
20/06/2025 14:56:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة الإسلامية في لبنان نظمت احتفالا لتوزيع جوائز المسابقة البيئية الكبرى"بيئتنا هويّتنا"
lebanon 24
20/06/2025 14:56:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: المطلوب سياسة دفاعية تليق بأكبر بطولات المقاومة
lebanon 24
20/06/2025 14:56:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتفها الشخصي تعرض للقرصنة... انتحال شخصية كبيرة موظفي البيت الأبيض
lebanon 24
20/06/2025 14:56:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:26 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:48 | 2025-06-20
07:40 | 2025-06-20
07:30 | 2025-06-20
07:26 | 2025-06-20
07:15 | 2025-06-20
07:09 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24