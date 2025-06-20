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لبنان
قبلان: ترامب شخصية زئبقية تهوى الكوارث الكبرى
Lebanon 24
20-06-2025
|
06:18
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ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة أشار فيها إلى أن "المنطقة تعيش زلزالاً لا سابق له، وهي في دائرة مخاطر هائلة وقد تطال كل
الشرق الأوسط
، وأي خطأ نووي قد يطال المنطقة كلها من دون فرق بين حزب وطائفة وموالي ومعارض، والمخاطر غير محصورة، وكل شيء ممكن، لذلك اللحظة للتضامن الوطني ولتعزيز ثقتنا ببعضنا".
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وأكد أن "
لبنان
معني بحماية عائلته الوطنية ومصالحه السيادية بعيداً من لعبة الأرباح الحزبية والمنافع السياسية الضيّقة، لأن العدوان
الإسرائيلي
يضع المنطقة كلّها في قلب كارثة غير محدودة، والشراكة الأميركية لإسرائيل تشعل نار الحرب الإقليمية، وتدفع المنطقة نحو إبادة غير مسبوقة، ولا مصلحة للعرب وللدول الإسلامية بترك طغيان أميركا في الشرق الأوسط، لأنه سيُحرق المنطقة وينهب كل ثرواتها، فالأمر يحتاج الى كلمة، إلى موقف صلب وشجاع".
واعتبر أن "
إيران
بلد قوي وقدرات استراتيجية، وإرادته لا تعرف الهزيمة، وأمام العالم أجمع
طهران
لم تبادر للحرب، بل ترد على العدوان الاسرائيلي الذي يدمّر الحجر ويذبح البشر، أطفال ونساء وعُزّل منذ عشرات السنين ولم يحرك أحد ساكناً في وجهه، وترامب شخصية زئبقية تهوى
الكوارث
الكبرى، ولا تعي نار المخاطر، والعرب والدول الإسلامية معنيةٌ بموقف يحمي مصالح المنطقة من طاحونة قد تطال كل شبر من منطقة الشرق الأوسط، والمملكة
العربية السعودية
وتركيا وباكستان ومصر معنيون بمبادرة تسابق الزمن لحماية المنطقة من كارثة إقليمية لا مثيل لها من قبل، والعين على هذا الثقل الإقليمي العربي الإسلامي ليضع حداً للكارثة التي تسبّبت بها
إسرائيل
بعدوانها الإرهابي، فالخشية من خطأ استراتيجي كبير، والوقت إلى نفاد، وفتيل انفجار المنطقة فوق نار آبار
النفط
الشرق الأوسطية".
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