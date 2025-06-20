قبلان: ترامب شخصية زئبقية تهوى الكوارث الكبرى

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وأكد أن " معني بحماية عائلته الوطنية ومصالحه السيادية بعيداً من لعبة الأرباح الحزبية والمنافع السياسية الضيّقة، لأن العدوان يضع المنطقة كلّها في قلب كارثة غير محدودة، والشراكة الأميركية لإسرائيل تشعل نار الحرب الإقليمية، وتدفع المنطقة نحو إبادة غير مسبوقة، ولا مصلحة للعرب وللدول الإسلامية بترك طغيان أميركا في الشرق الأوسط، لأنه سيُحرق المنطقة وينهب كل ثرواتها، فالأمر يحتاج الى كلمة، إلى موقف صلب وشجاع".واعتبر أن " بلد قوي وقدرات استراتيجية، وإرادته لا تعرف الهزيمة، وأمام العالم أجمع لم تبادر للحرب، بل ترد على العدوان الاسرائيلي الذي يدمّر الحجر ويذبح البشر، أطفال ونساء وعُزّل منذ عشرات السنين ولم يحرك أحد ساكناً في وجهه، وترامب شخصية زئبقية تهوى الكبرى، ولا تعي نار المخاطر، والعرب والدول الإسلامية معنيةٌ بموقف يحمي مصالح المنطقة من طاحونة قد تطال كل شبر من منطقة الشرق الأوسط، والمملكة وتركيا وباكستان ومصر معنيون بمبادرة تسابق الزمن لحماية المنطقة من كارثة إقليمية لا مثيل لها من قبل، والعين على هذا الثقل الإقليمي العربي الإسلامي ليضع حداً للكارثة التي تسبّبت بها بعدوانها الإرهابي، فالخشية من خطأ استراتيجي كبير، والوقت إلى نفاد، وفتيل انفجار المنطقة فوق نار آبار الشرق الأوسطية".