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لبنان
بقرادونيان التقى السفير السعودي في اليرزة لمناقشة التطورات الإقليمية
Lebanon 24
20-06-2025
|
06:35
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التقى عضو اللجنة العالمية ومسؤول
الشرق الأوسط
في حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان سفير
المملكة العربية السعودية
وليد البخاري في منزله في اليرزة حيث تم مناقشة آخر التطورات الإقليمية.
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ووفق بيان ل"الطشناق"، قدّم السفير البخاري نظرة شاملة للفترة الممتدة من حرب غزة إلى الهجمات
الإسرائيلية
على
إيران
، مسلطًا الضوء على الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية، وأعرب عن ثقته في أن
لبنان
سيبقى بمنأى عن الاستهداف العسكري في هذه المرحلة، بفضل النهج الواعي واليقظ للدولة والقوى السياسية".
واشار البيان الى ان "
النقاش
تتاول موقف الدول الإسلامية ودور
تركيا
وأذربيجان في المنطقة، بالإضافة إلى تعاونهما المستمر مع
إسرائيل
. ونظرًا لإلمامه بمواقف حزب الطاشناق في لبنان وعلى المستوى الإقليمي، رأى السفير السعودي ضرورة أن تكون هذه المواقف مثال للأطراف السياسية الأخرى.
وأعرب البخاري أيضًا عن التقدير الذي تكنه
المملكة
العربية السعودية
لدور ووعي المجتمع الأرمني في منطقة الشرق الأوسط ودول
الخليج
".
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