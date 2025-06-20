بقرادونيان التقى السفير السعودي في اليرزة لمناقشة التطورات الإقليمية

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ووفق بيان ل"الطشناق"، قدّم السفير البخاري نظرة شاملة للفترة الممتدة من حرب غزة إلى الهجمات على ، مسلطًا الضوء على الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية، وأعرب عن ثقته في أن سيبقى بمنأى عن الاستهداف العسكري في هذه المرحلة، بفضل النهج الواعي واليقظ للدولة والقوى السياسية".واشار البيان الى ان " تتاول موقف الدول الإسلامية ودور وأذربيجان في المنطقة، بالإضافة إلى تعاونهما المستمر مع . ونظرًا لإلمامه بمواقف حزب الطاشناق في لبنان وعلى المستوى الإقليمي، رأى السفير السعودي ضرورة أن تكون هذه المواقف مثال للأطراف السياسية الأخرى.وأعرب البخاري أيضًا عن التقدير الذي تكنه لدور ووعي المجتمع الأرمني في منطقة الشرق الأوسط ودول ".