نازك الحريري في عيد الاب: الشهيد رفيق الحريري جسد معنى الأبوة بامتياز

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هنأت السيدة نازك في بيان، آباء والعام أجمع بعيدهم، وقالت: "إن الأبوة مسؤولية أسرية خاصة طبعا ولكنها أيضا مسؤولية اجتماعية ووطنية، وإن تحققت أهدافها تحقق بناء مستقبل أفضل وأكثر تمسكا بالقيم الإنسانية التي يزرعها الأب في أولاده. ولا يسعني في هذه المناسبة على قلوبنا جميعا، وكما في كل مناسبة، الا أن أستذكر رفيق عمري ودربي الرئيس الذي جسد معنى الأبوة بامتياز. كان أبا لأولادنا وأبا لوطن بأكمله. وكان مفهوم الأبوة بالنسبة إليه يتجلى في ثلاث قيم، والأخلاق والعطاء. وقد نجح في أن يؤمن لأولادنا العلم سلاحا آمنا للمستقبل، وأن يدلهم على طريق الأخلاق. كان دائما يفصل بين أبوته لعائلته الصغيرة التي يعتبرها مهمة وخاصة جدا له وعرفته بذلك خير أب لها".اضافت: "أما عائلته الكبيرة، وطننا الحبيب لبنان. فقد جسد الابوة الصادقة بالمسؤولية الوطنية والإنسانية وأخذ بيد الأجيال تلو الأجيال وزرع فيها روح المحبة والعطاء والطموح والمواطنة، واستطاع بالعزم والإصرار تحقيق أحلامهم ورؤيتهم في رفع شأن لبنان ورفع اسمه عاليا بين الأمم والشعوب. فعلم أكثر من 37 الف طالب ليكون سلاحهم العلم والثقافة والمعرفة. رحم الله شهيدنا ، رحم الله من علم وعمر وحرر".وتمنت أن يكون عيد الأب هذه السنة "مناسبة جديدة يجتمع حولها الجميع على المحبة والخير وراحة البال"، راجية ان "يكون السلام والإزدهار العنوان الأساسي لمستقبل وطننا الحبيب لبنان الذي لا يضمنه سوى الحاضر المرتكز على مقومات والعيش المشترك، بعيدا عن التجاذبات والاصطفافات السياسية، ليكون لبنان الأب الحاضن والراعي لجميع أبنائه، ولنؤكد التزامنا بكل القيم التي تميزه وتجعله البلد على مواجهة التحديات الصعبة بوحدة شعبه وتضامنهم وتمسكهم بمبادئ الحرية والعدالة والعيش المشترك، في كنف الأمن والاستقرار والازدهار. فبذلك يكون خير تقدير للرئيس الحريري الذي أراد أن يكون لبنان والحقوق والحريات والديموقراطية وموطن القيم الإنسانية النبيلة، ومركزا إقليميا للمعرفة وللنهوض الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي والذي بذل عمره حتى الشهادة ليبقى لبنان سيدا حرا مستقلا".وختمت الحريري قائلة: "كل عيد أب والآباء جميعا بألف خير. رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الوطن الابرار وحفظ وطننا الحبيب لبنان وشعبه ".