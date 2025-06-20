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لبنان

سليمان بعد لقائه الرئيس عون: وحدة الموقف اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة ضرورية

Lebanon 24
20-06-2025 | 07:04
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرئيس السابق ميشال سليمان في قصر بعبدا
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وبعد انتهاء اللقاء، قال سليمان: "لضرورة إبقاء لبنان بعيدًا عمّا يجري بين إيران وإسرائيل، لا سيّما وأنّ لبنان عانى كثيرًا من الصراعات في المنطقة، خصوصًا تلك التي ألقت بثقلها عليه وألحقت به أضرارًا على مختلف المستويات". 
 
وأضاف: "وحدة الموقف اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة ضرورية للتركيز على مصلحة البلاد العليا، وما يخدم لبنان فقط". 
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