سليمان بعد لقائه الرئيس عون: وحدة الموقف اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة ضرورية

استقبل رئيس الجمهورية الرئيس السابق في .

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وبعد انتهاء اللقاء، قال سليمان: "لضرورة إبقاء بعيدًا عمّا يجري بين وإسرائيل، لا سيّما وأنّ لبنان عانى كثيرًا من الصراعات في المنطقة، خصوصًا تلك التي ألقت بثقلها عليه وألحقت به أضرارًا على مختلف المستويات".

وأضاف: "وحدة في هذه المرحلة الدقيقة ضرورية للتركيز على مصلحة البلاد ، وما يخدم لبنان فقط".