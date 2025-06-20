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لبنان

سلام بحث مع حبشي قانون القنب وتناول مع سعد أوضاع صيدا والمخيمات الفلسطينية

Lebanon 24
20-06-2025 | 07:06
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 استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا النائب أنطوان حبشي الذي قال بعد اللقاء:"شكرت دولته في بداية اللقاء على زيارته لمنطقة بعلبك. الهرمل ، حيث اعلن من هناك وضع قانون القنب ومراسيمه التطبيقية والهيئة الناظمة على السكة وبأسرع وقت ممكن .
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كذلك أريد ان اثمن خطاب الرئيس سلام بما يخص سيادة لبنان والتزامه بالبيان الوزاري والمبادئ الأساسية التي وردت في خطاب القسم فيما يتعلق بسيادة الدولة اللبنانية الكاملة على أراضيها".


أضاف:" والي جانب اوضاع بعلبك-الهرمل ، بحثنا في موضوع قانون القنب الذي صدر في العام ٢٠٢٠ ولم تصدر مراسيمه التطبيقية حتى اليوم ، وفي الوقت الذي نسعى للاستدانة ، أو السعي لزيادة بعض الضرائب ، نحن لدينا قطاع اقتصادي كل الدراسات قالت انه يمكن ان يدخل الدولة ويحسن وضعية المزارع ويخلق دائرة اقتصادية متكاملة ، وقد طمانني دولته بانه بين اليوم وغدا سيوضع على المنصة والآلية ستأخذ مجراها لكي تشكل الهيئة الناظمة وتبدأ المراسيم التطبيقية لكي نستطيع الاستفادة من هذا القانون بشكل كامل" .

والتقى الرئيس سلام النائب أسامة سعد، الذي أوضح بعد اللقاء أنّ "البحث تناول المستجدات العامة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على لبنان واحتلال أجزاء من أراضيه، إلى جانب الأوضاع المعيشية والمطلبية الصعبة، لا سيما في مدينة صيدا، نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. كما تم التطرق إلى الملف الفلسطيني، خصوصاً أوضاع المخيمات والظروف الإنسانية التي يعاني منها.
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