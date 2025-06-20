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لبنان

وزير العمل استقبل سفيرة سويسرا ونقابات

Lebanon 24
20-06-2025 | 07:08
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 استقبل وزير العمل محمد حيدر صباح اليوم سفيرة سويسرا في لبنان السيدة ماريوت فايخلت ، وجرى بحث في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
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واطلع الوزير حيدر من وفد نقابة النقل والشاحنات في المرفأ برئاسة فيليب الأشقر على أوضاع هذا القطاع، ومطالب النقابة خصوصا لجهة معالجة موضوع السائقين.

وبحث وزير العمل شؤون شركة طيران الشرق الاوسط مع وفد من نقابة العمال والموظفين فيها برئاسة جهاد جابر.

كما استقبل وزير العمل وفدا من جمعية "مصير" لحقوق الانسان وحملة "جنسيتي كرامتي" برئاسة مصطفى الشعا.

ومن زوار الوزير حيدر قنصل النيبال في لبنان محمد غزيل الذي وضعه في اجواء العمالة النيبالية في لبنان.
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