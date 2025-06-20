وزير العمل استقبل سفيرة سويسرا ونقابات

Advertisement

استقبل سفيرة في السيدة ماريوت فايخلت ، وجرى بحث في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.واطلع الوزير حيدر من وفد نقابة النقل والشاحنات في المرفأ برئاسة على أوضاع هذا القطاع، ومطالب النقابة خصوصا لجهة معالجة موضوع السائقين.وبحث وزير العمل شؤون شركة طيران الشرق الاوسط مع وفد من والموظفين فيها برئاسة .كما استقبل وزير العمل وفدا من جمعية "مصير" لحقوق الانسان وحملة "جنسيتي كرامتي" برئاسة مصطفى الشعا.ومن زوار الوزير حيدر قنصل النيبال في لبنان الذي وضعه في اجواء العمالة النيبالية في لبنان.