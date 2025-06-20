خلفًا للاثارو... تعيين رئيس وقائد جديد لليونيفيل في لبنان وهذه هويته

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يخلف اللواء أبانيارا الجنرال الإسباني أرولدو لاثارو ساينز. واعرب عن"خالص امتنانه للجنرال أرولدو لاثارو ساينز لتفانيه وقيادته لليونيفيل خلال إحدى أصعب فترات البعثة".وافاد بيان للامم المتحدة" يتمتع اللواء أبانيارا بخبرة تزيد عن 36 عاماً في الخدمة العسكرية، بما في ذلك أدوار قيادية واسعة النطاق في القوات المسلحة . ومؤخراً، شغل منصب قائد ورئيس اللجنة الفنية العسكرية للبنان (MTC4L)، حيث جهود التنسيق متعددة الجنسيات لدعم القوات المسلحة . قبل ذلك، شغل عدة مناصب رئيسية، بما في ذلك رئيس قسم شؤون الموظفين ومستشار رئيس أركان الدفاع في هيئة الأركان العامة للدفاع، وقائد لواء مشاة، ورئيس مكتب توظيف الضباط. ومن عام 2018 إلى عام 2019، كان أيضاً قائد القطاع لليونيفيل. بالإضافة إلى ذلك، ترأس المجلس المشترك لمنظور النوع الاجتماعي داخل هيئة الأركان العامة للدفاع، مما يؤكد التزامه بالقيادة الشاملة والإصلاح المؤسساتي.يحمل اللواء أبانيارا أربع درجات بكالوريوس: في العلوم السياسية من جامعة تورينو، وفي العلوم الدولية والدبلوماسية من جامعة تريستي، وفي إدارة الأعمال والاتصالات من جامعة تيرامو، وفي العلوم الاستراتيجية من جامعة تورينو، وجميعها في إيطاليا. كما يحمل ست درجات ماجستير: في القانون من جامعة روما، وفي العلوم الاستراتيجية من جامعة تورينو، وفي الدراسات العسكرية الاستراتيجية الدولية، وفي الدراسات المتقدمة في الاستخبارات والأمن، وفي الأمن السيبراني وأمن المعلومات من جامعة روما. كما حصل على بكالوريوس في القيادة الاستراتيجية والتحوّل الرقمي من كلية لويس للأعمال بروما، إيطاليا. يتحدث اللغتين والإيطالية بطلاقة، ويجيد والإسبانية.