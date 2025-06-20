Advertisement

لبنان

الخطيب استقبل لاثارو في زيارة وداعية: لا يستطيع احد ان يمنع لبنان من الدفاع عن نفسه

Lebanon 24
20-06-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1379425-638860271834432384.png
Doc-P-1379425-638860271834432384.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب قبل ظهر اليوم في مقر المجلس على طريق المطار ،قائد قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان الجنرال آرولدو لازارو ساينيز في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان
Advertisement

وجرى خلال اللقاء التداول في واقع هذه القوات في ظل الاحتلال الاسرائيلي لمواقع في الجنوب اللبناني فضلا عن الاعتداءات المستمرة على المواطنين اللبنانيين. 

وقد عبر الجنرال لازارو عن سعادته وشكره لهذا الاستقبال، وقال:" انه كان له شرف علاقات قوية وجيدة مع المجتمع اللبناني ومع شريكنا الجيش اللبناني. وبالنيابة عن اكثر من عشرة الاف جندي ومدني من 48 دولة نعبر عن شكرنا لما وجدناه في لبنان الذي سأحمله في قلبي وعقلي بعد ان اغادر الى بلادي". 

واكد ان" التعاون قائم مع الجيش اللبناني لمعالجة المشاكل وايجاد الحلول، وسأوصي خلفي الذي هو ايضا ايطالي وكان قائد القطاع الغربي في اليونيفيل بمتابعة العمل لتحقيق الاستقرار". 

العلامة الخطيب رحب بالجنرال لازارو في المجلس الشيعي واعرب عن" تقديره لدوره ودور اليونيفيل في جنوب لبنان في ظل العدوان الاسرائيلي، والتي يفترض ان تكون محترمة كقوات أممية، لكن اسرائيل في طبيعتها وحشية ولا تحترم القرارات الدولية .وقد عبرنا عن وقوفنا الى جانب القوات الدولية لتكون شاهدا على هذا الواقع". 

تابع: " لقد التزم لبنان بالقرار الدولي وباتفاق وقف النار،لكن العدو يمنع انتشار الجيش ويخرق الاتفاق ويعتدي على المواطنين اللبنانيين،كما التزمت المقاومة بالاتفاق ولم يصدر عن لبنان اي موقف يخالف الاتفاق". 

وقال:  "لقد كان لبنان عرضة للاعتداءات منذ قيام الكيان الاسرائيلي، واضطر للدفاع عن نفسه ،وكان الاحتلال عام 1978 وعام 1982 .لذلك لا يستطيع احد ان يمنع لبنان من الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال وتحرير ارضه. فاللبنانيون لا يرضون باستمرار الاحتلال والعدوان وسيواصل الشعب اللبناني الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال لتحرير ارضه". 

اضاف : "نحن نعرف ان مهمتكم ليست سياسية،لكن ما يقوم به العدو وتغطيه الحكومات الغربية ليس مقبولا ،فيما الاعلام يصور العدو معتدى عليه ،وقد شاهدتم ان هذه الصورة ليست حقيقية لا في لبنان ولا في فلسطين ،ونأمل منكم ان تنقلوا الصورة الحقيقية الى بلدانكم. ان شعبنا لا يحمل الا المودة والصداقة للشعوب الاوروبية ،واللبنانيون متواجدون في كل الدول الاوروبية ويسهمون في خدمة هذه البلدان. وموقفنا ليس من الشعوب الاوروبية الصديقة ،ولكن من الحكومات التي تدعم العدو الاسرائيلي". 

وختم : "نامل لكم مستقبلا افضل من الواقع الذي عشتموه في جنوب لبنان ،مقدرين دوركم خلال السنوات التي امضيتموها في ربوعنا".
مواضيع ذات صلة
تيمور جنبلاط استقبل سفير الصين في زياة وداعية
lebanon 24
20/06/2025 19:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بري التقى سفير الصين في زيارة وداعية
lebanon 24
20/06/2025 19:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لا أحد يستطيع كسر العلاقة القوية بين أميركا والسعودية
lebanon 24
20/06/2025 19:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
لاثارو من الناقورة: لا سلام في الجنوب من دون حل سياسي
lebanon 24
20/06/2025 19:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2025-06-20
12:32 | 2025-06-20
12:24 | 2025-06-20
12:10 | 2025-06-20
12:05 | 2025-06-20
12:02 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24