في اليرزة... سلسلة لقاءات عقدها وزير الدفاع

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وتناول الاجتماع التنسيق القائم مع لضمان إجراء الامتحانات الرسمية في أجواء آمنة ومنظمة، خصوصًا في المناطق الحدودية والجنوبية، مع التشديد على دور الجيش في تأمين الظروف التي تتيح للتلامذة الانتقال وإجراء امتحاناتهم من دون عوائق.كما استقبل اللواء منسى الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وتم البحث في قضايا اجتماعية واقتصادية. وقد قدم له نسناس في المناسبة نسخة عن كتابه "نهوض الوطن".والتقى الوطني أيضًا الصحافية ، وجرى التداول في شؤون عامة.