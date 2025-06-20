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لبنان

وزير العمل استقبل القنصل النيبالي لبحث تنظيم عمل العاملات في المنازل

Lebanon 24
20-06-2025 | 07:51
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 زار القنصل الفخري العام لجمهورية النيبال في لبنان محمد وسام غزيل وزير العمل الدكتور محمد حيدر، في مكتبه في الوزارة، حيث جرى بحث في سبل تفعيل مذكرة التفاهم بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية النيبال الاتحادية، الخاصة بتنظيم عمل العاملات في الخدمة المنزلية.
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وافاد بيان عن القنصلية النيبالية بان "القنصل غزيل ابلغ  الوزير  حيدر أن السلطات النيبالية لا تمانع إطلاقًا في إرسال العاملات للعمل في لبنان، شرط أن يتم تأمين الحماية القانونية لهن، إما من خلال إدراج هذه الفئة ضمن إطار قانون العمل اللبناني، أو من خلال توقيع اتفاقية ثنائية تضمن الحقوق والواجبات للطرفين وتحمي رعايا جمهورية النيبال".

كما نقل تحيات المسؤولين في وزارة العمل النيبالية، مؤكدًا "حرصهم الدائم على تطوير العلاقة مع وزارة العمل اللبنانية"، مشيرًا إلى أنهم" يكنّون للبنان كل المحبة والتقدير".

وفي هذا الإطار، أعرب  وزير العمل عن" تطلعه إلى استقبال نظيره النيبالي في زيارة رسمية إلى بيروت في أقرب وقت ممكن، لتعزيز أطر التعاون الفني والإنساني بين البلدين الصديقين" ،وفق ما اشار البيان.
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