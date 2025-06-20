وزير العمل استقبل القنصل النيبالي لبحث تنظيم عمل العاملات في المنازل

Advertisement

زار القنصل الفخري العام لجمهورية النيبال في غزيل وزير العمل ، في مكتبه في الوزارة، حيث جرى بحث في سبل تفعيل مذكرة التفاهم بين وجمهورية النيبال الاتحادية، الخاصة بتنظيم عمل العاملات في الخدمة المنزلية.وافاد بيان عن القنصلية النيبالية بان "القنصل غزيل ابلغ الوزير حيدر أن السلطات النيبالية لا تمانع إطلاقًا في إرسال العاملات للعمل في لبنان، شرط أن يتم تأمين الحماية القانونية لهن، إما من خلال إدراج هذه الفئة ضمن إطار ، أو من خلال توقيع اتفاقية ثنائية تضمن الحقوق والواجبات للطرفين وتحمي رعايا النيبال".كما نقل تحيات المسؤولين في النيبالية، مؤكدًا "حرصهم الدائم على تطوير العلاقة مع "، مشيرًا إلى أنهم" يكنّون للبنان كل المحبة والتقدير".وفي هذا الإطار، أعرب وزير العمل عن" تطلعه إلى استقبال نظيره النيبالي في زيارة رسمية إلى في أقرب وقت ممكن، لتعزيز أطر التعاون الفني والإنساني بين البلدين الصديقين" ،وفق ما اشار البيان.