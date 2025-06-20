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لبنان

بعد انتخابهم... إليكم هوية رئيس ونائب رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ

Lebanon 24
20-06-2025 | 08:33
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 أشرف قائمقام راشيا نبيل المصري على انتخاب رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ ونائب رئيس الاتحاد في مكتبه بمركز القائمقامية، سرايا راشيا، حيث فاز عضو مجلس بلدية راشيا نظام يوسف مهنا برئاسة الإتحاد ونال 12صوتا من أصل 12 مقترعا، كما فاز عضو مجلس بلدية بيت لهيا طوني جرجس مخايل بنيابة رئاسة الاتحاد، ونال  12صوتا من أصل 12مقترعا.
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وسجل غياب ممثلي بلدية كفرمشكي  وبلدية عين حرشا عن جلسة الإنتخاب.
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