وزير الإعلام يبحث الأوضاع العامة مع سفيرة سويسرا

استقبل المحامي د. ، في مكتبه في الوزارة، سفيرة ماريون وايشلت، وبحثا في الأوضاع العامة، وتعزيز الإعلام باللغة في "تلفزيون "، ولا سيما النشرات الإخبارية.

Advertisement