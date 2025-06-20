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لبنان

وزير الإعلام يبحث الأوضاع العامة مع سفيرة سويسرا

Lebanon 24
20-06-2025 | 08:52
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استقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، في مكتبه في الوزارة، سفيرة سويسرا ماريون وايشلت، وبحثا في الأوضاع العامة، وتعزيز الإعلام باللغة الفرنسية في "تلفزيون لبنان"، ولا سيما النشرات الإخبارية.
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