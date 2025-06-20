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لبنان

داخل منزلها وأمام ابنتها... هذا ما فعله شخص مقنّع بإمرأة!

Lebanon 24
20-06-2025 | 08:57
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قُتلت امرأة داخل منزلها في سوق الخضر داخل مخيم عين الحلوة على يد شخص مقنع، دخل منزلها عنوة، وأطلق عليها أعيرة نارية عدة أمام ابنتها، ثم لاذ بالفرار.
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وذكرت المعلومات الأولية أن الجريمة وقعت بسبب خلافات عائلية. (الوكالة الوطنية) 
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