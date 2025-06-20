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لبنان

وزير الداخلية عرض الاوضاع وسبل التعاون مع سفير النروج واستقبل بارود وشبيب

Lebanon 24
20-06-2025 | 09:12
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بعد ظهر اليوم، وزير الداخلية السابق زياد بارود، وتناول البحث آخر المستجدات.
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وعرض مع سفيرة النروج هيلدا هارالدستاد للعلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.


واستقبل المحافظ السابق القاضي زياد شبيب.

 
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