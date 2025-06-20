رسائل إسرائيليّة وصلت إلى هواتف مواطنين... إليكم مضمونها

وصلت إلى هواتف عدد من أبناء والنبطية، رسائل تحذيرية إسرائيلية موجهة إلى سكان الشمالية، تدعوهم إلى النزول فوراً إلى الملاجئ تزامناً مع بدء الهجمات الصاروخيّة الإيرانيّة.

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