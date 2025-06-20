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لبنان

رسائل إسرائيليّة وصلت إلى هواتف مواطنين... إليكم مضمونها

Lebanon 24
20-06-2025 | 09:17
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وصلت إلى هواتف عدد من أبناء ميس الجبل والنبطية، رسائل تحذيرية إسرائيلية موجهة إلى سكان المستوطنات الشمالية، تدعوهم إلى النزول فوراً إلى الملاجئ تزامناً مع بدء الهجمات الصاروخيّة الإيرانيّة.
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