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لبنان

النابلسي: عندما تكون إيران في خطر يكون لبنان في خطر

Lebanon 24
20-06-2025 | 09:16
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 اعتبر الشيخ صادق النابلسي خلال وقفة تضامنية نظمها "حزب الله" في مجمع السيدة الزهراء في صيدا، تنديدا بالتهديد باغتيال الإمام الخامنئي، أن "كل تلك الارمادا السياسية والعسكرية والإعلامية لم تستطع أن تهز من ثبات وشموخ الإمام الخامنئي، وكل تلك المليارات والأسلحة والمشاريع التآمرية لم تتمكن أن تنال من عزيمة القائد الإسلامي الكبير".
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وقال: "هذه الحرب ليست حرب إيران وحدها بل حرب المسلمين وحرب الأحرار، لذلك عندما تكون إيران في خطر يكون لبنان في خطر، وعندما تكون إيران في خطر تكون فلسطين في خطر، وعندما تكون إيران في خطر يكون الإسلام والمسلمون في خطر".



اضاف: "إن المسّ بالإمام الخامنئي معناه ان كل الشوارع سوف تنفجر وكل الخنادق سوف تنفجر، لذلك نحذر كل الغزاة من أن لا أمن ولا مصالح لهم إن وصل الأمر إلى تجاوز هذا الخط الأحمر".



ختم: "إن الأمين العام لحزب الله قال لا حياد في هذه المعركة، وهذا يعني أن هذه المعركة هي معركة الأمة، وحزب الله وانصار الله والحشد الشعبي جزء من هذه الأمة".
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