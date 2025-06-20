النابلسي: عندما تكون إيران في خطر يكون لبنان في خطر

Advertisement

وقال: "هذه الحرب ليست حرب وحدها بل حرب وحرب الأحرار، لذلك عندما تكون إيران في خطر يكون في خطر، وعندما تكون إيران في خطر تكون في خطر، وعندما تكون إيران في خطر يكون والمسلمون في خطر".اضاف: "إن المسّ بالإمام الخامنئي معناه ان كل الشوارع سوف تنفجر وكل الخنادق سوف تنفجر، لذلك نحذر كل الغزاة من أن لا أمن ولا مصالح لهم إن وصل الأمر إلى تجاوز هذا ".ختم: "إن لحزب الله قال لا حياد في هذه المعركة، وهذا يعني أن هذه المعركة هي معركة الأمة، وحزب الله وانصار الله والحشد الشعبي جزء من هذه الأمة".