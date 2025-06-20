سالي غادرت منزلها الزوجي ولم تعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المُختصّ صورة المفقودة:– سالي (مواليد عام 1995، الجنسية)التي غادرت منزلها الزوجي الكائن في محلّة – حي المهاجرين بتاريخ 17-06-2025 إلى جهة مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 389992-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.