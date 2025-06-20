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لبنان

سالي غادرت منزلها الزوجي ولم تعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
20-06-2025 | 09:41
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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة المفقودة:
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– سالي ابراهيم بلقيس (مواليد عام 1995، سورية الجنسية)

التي غادرت منزلها الزوجي الكائن في محلّة التبانة – حي المهاجرين بتاريخ 17-06-2025 إلى جهة مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة باب التبانة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 389992-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات. 
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