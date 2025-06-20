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لبنان

استعدادًا للامتحانات الرسمية... وزيرة التربية تعقد سلسلة اجتماعات

Lebanon 24
20-06-2025 | 09:59
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ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي إجتماعا إداريا مخصصا لعرض آخر الإستعدادات للإمتحانات الرسمية ، ضم المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ فادي يرق، رئيس دائرة الإمتحانات الرسمية ربيع اللبان ، رئيسة وحدة المعلوماتية هويدا خليل وفريق عمل الوحدة ، واطلعت الوزيرة على عرض مفصل ومرتبط بروزنامة زمنية حول سير التحضيرات الإدارية والتربوية والمالية ، والفنية واللوجستية ، إضافة إلى التحضيرات المعلوماتية المتعلقة بالإمتحانات وباللجان الفاحصة التي تضع الأسئلة، وتأمين عملية نقل الأسئلة إلى المراكز ، ومن ثم وضع أسس التصحيح وإجراء التصحيح وإصدار النتائج .
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وأعطت الوزيرة التوجيهات لجهة العناية بالمرشحين ذوي الصعوبات التعلمية والإحتياجات الخاصة ، كما وضع المدير العام المجتمعين في أجواء التواصل القائم مع الوزارات وقيادات الأجهزة العسكرية والأمنية المكلفة توفير الأمن والأمان للمرشحين ولمراكز الإمتحانات ، وعزل اللجان الفاحصة عن أي تواصل خارجي .


وشكرت كرامي  فريق العمل على  الجهود التي يبذلها المدير العام مع الأسرة التربوية المنخرطة في الإعداد للامتحانات ، ودعت المرشحين إلى متابعة الدرس والإستعداد متمنية النجاح لجميع المستحقين ، ومؤكدة ان الأسئلة ستكون من ضمن المنهاج المقرر ولن تكون فيها تعقيدات  ، بل ستكون معبرة عن المستوى الذي يليق بالشهادة اللبنانية في الداخل والخارج .


تدقيق التقويم التشخيصي 


من جهة ثانية، جالت الوزيرة كرامي على لجان المرشدين التربويين في الوزارة التي تتولى التصحيح الثاني والتدقيق في مسابقات التقييم التشخيصي التي اجريت في المدارس الرسمية كافة في لبنان ،وكانت في استقبالها مديرة الإرشاد والتوجيه الدكتورة هيلدا الخوري وفريق العمل .

وشكرت الوزيرة المرشدين الذين حضروا من المناطق اللبنانية كافة منذ الصباح ليشاركوا في هذه العملية ، وأشادت باستجابتهم ودقتهم في المراجعة ، مؤكدة أنهم "يقومون بعمل تربوي يتمتع بقيمة كبيرة ، لأن الوزارة سوف تستخدم نتائج التدقيق بكل ثقة لتبني عليها سياسات وقرارات على مستوى التربية في كل لبنان"..  وعبرت عن اعتمادها على نتائج هذا العمل من اجل المرحلة المقبلة .

واشارت الوزيرة  كرامي إلى "ان هذه المرحلة هي البداية ، واننا سوف نتابع التقييم للمراحل التعليمية المتبقية وسيبدأ التخطيط للتدخلات لمعالجة الفاقد التعليمي".

وأكدت "ان هذا الجهد سوف يجعلنا أكثر استعدادا للعام الدراسي المقبل" . وأشارت إلى "ان همّ الظروف الصعبة للهيئة التعليمية بكل مكوناتها في ضميرها وفي جهدها اليومي ، ودعتهم إلى القيام بواجبهم التربوي فيما تقوم هي بواجبها تجاه تحقيق مطالبهم ".

رابطتا الأساسي والثانوي 

واستقبلت الوزيرة كرامي وفدا مشتركا من رابطتي اساتذة التعليم الثانوي ومعلمي التعليم الأساسي في لبنان ، ضم الوفد رئيس رابطة الأساسي الدكتور حسين جواد وعضوية منال حديفة ونبيل عقيل، ومن رابطة أساتذة التعليم الثانوي نائب رئيس الرابطة د. حيدر إسماعيل، وعصمت ضو.

وتمت مناقشة المساعي لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة ،وتأمين مستحقات صناديق المدارس من الحكومة ومن اليونيسيف، و مستحقات المتعاقدين، وطالبت الروابط بمراعاة أوضاع المعلمين في التوزيع لمراقبة الامتحانات الرسمية.

صميلي 

كذلك اجتمعت الوزيرة كرامي مع منسق التعليم العالي في تيار المستقبل الدكتور محمد صميلي على رأس وفد من الأساتذة الجامعيين ، وتم البحث في مواضيع الجامعة اللبنانية وملف التفرغ وتعيين مجلس الجامعة .

تعاون 

كما استقبلت الوزيرة وفدا من جمعية "تعاون"، وتم البحث في نشاط الجمعية .
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