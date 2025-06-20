استعدادًا للامتحانات الرسمية... وزيرة التربية تعقد سلسلة اجتماعات

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وأعطت الوزيرة التوجيهات لجهة العناية بالمرشحين ذوي الصعوبات التعلمية والإحتياجات الخاصة ، كما وضع المدير العام المجتمعين في أجواء التواصل القائم مع الوزارات وقيادات الأجهزة العسكرية والأمنية المكلفة توفير الأمن والأمان للمرشحين ولمراكز الإمتحانات ، وعزل اللجان الفاحصة عن أي تواصل خارجي .وشكرت كرامي فريق العمل على الجهود التي يبذلها المدير العام مع الأسرة التربوية المنخرطة في الإعداد للامتحانات ، ودعت المرشحين إلى متابعة الدرس والإستعداد متمنية النجاح لجميع المستحقين ، ومؤكدة ان الأسئلة ستكون من ضمن المنهاج المقرر ولن تكون فيها تعقيدات ، بل ستكون معبرة عن المستوى الذي يليق بالشهادة في الداخل والخارج .تدقيق التقويم التشخيصيمن جهة ثانية، جالت الوزيرة كرامي على لجان المرشدين التربويين في الوزارة التي تتولى التصحيح الثاني والتدقيق في مسابقات التقييم التشخيصي التي اجريت في المدارس الرسمية كافة في ،وكانت في استقبالها مديرة الإرشاد والتوجيه الدكتورة هيلدا وفريق العمل .وشكرت الوزيرة المرشدين الذين حضروا من المناطق اللبنانية كافة منذ الصباح ليشاركوا في هذه العملية ، وأشادت باستجابتهم ودقتهم في المراجعة ، مؤكدة أنهم "يقومون بعمل تربوي يتمتع بقيمة كبيرة ، لأن الوزارة سوف تستخدم نتائج التدقيق بكل ثقة لتبني عليها سياسات وقرارات على مستوى التربية في كل لبنان".. وعبرت عن اعتمادها على نتائج هذا العمل من اجل المرحلة المقبلة .واشارت الوزيرة كرامي إلى "ان هذه المرحلة هي البداية ، واننا سوف نتابع التقييم للمراحل التعليمية المتبقية وسيبدأ التخطيط للتدخلات لمعالجة الفاقد التعليمي".وأكدت "ان هذا الجهد سوف يجعلنا أكثر استعدادا للعام الدراسي المقبل" . وأشارت إلى "ان همّ الظروف الصعبة للهيئة التعليمية بكل مكوناتها في ضميرها وفي جهدها اليومي ، ودعتهم إلى القيام بواجبهم فيما تقوم هي بواجبها تجاه تحقيق مطالبهم ".رابطتا الأساسي والثانويواستقبلت الوزيرة كرامي وفدا مشتركا من رابطتي اساتذة التعليم الثانوي ومعلمي التعليم الأساسي في لبنان ، ضم الوفد الأساسي الدكتور حسين جواد وعضوية منال حديفة ونبيل عقيل، ومن رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرابطة د. ، وعصمت ضو.وتمت مناقشة المساعي لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة ،وتأمين مستحقات صناديق المدارس من الحكومة ومن اليونيسيف، و مستحقات المتعاقدين، وطالبت الروابط بمراعاة أوضاع المعلمين في التوزيع لمراقبة الامتحانات الرسمية.صميليكذلك اجتمعت الوزيرة كرامي مع منسق التعليم العالي في صميلي على رأس وفد من الأساتذة الجامعيين ، وتم البحث في مواضيع وملف التفرغ وتعيين مجلس الجامعة .تعاونكما استقبلت الوزيرة وفدا من جمعية "تعاون"، وتم البحث في نشاط الجمعية .