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لبنان

داخل منزل في الهرمل... إحتراق جهاز "راوتر"

Lebanon 24
20-06-2025 | 09:13
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تداولت وسائل التواصل الإجتماعيّ، صورة عن "انفجار" جهاز "راوتر" داخل منزل في منطقة الهرمل.
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وتواصل "لبنان 24" مع مالك المنزل، الذي أشار إلى أنّ "جهاز "الراوتر" احترق بسبب ماس كهربائيّ، ونفى حدوث إنفجار كما روّج البعض".
 
 
 
 
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