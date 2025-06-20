داخل منزل في الهرمل... إحتراق جهاز "راوتر"

تداولت وسائل التواصل الإجتماعيّ، صورة عن "انفجار" جهاز "راوتر" داخل منزل في .

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وتواصل " " مع ، الذي أشار إلى أنّ "جهاز "الراوتر" احترق بسبب ماس كهربائيّ، ونفى حدوث إنفجار كما روّج البعض".