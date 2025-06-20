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لبنان

تعيين جوزاف إبراهيم محفوض رئيسًا للجنة العلاقات العامة في "المرشدية العامة للسجون"

Lebanon 24
20-06-2025 | 10:20
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قررت الهيئة التنفيذية في"المرشدية العامة للسجون"في لبنان المنبثقة عن مجلس "البطاركة والأساقفة الكاثوليك"، خلال إجتماعها الأخير بمشاركة كافة أعضاء الهيئة التنفيذية من رجال دين وراهبات وعلمانيين في مقر المرشدية في المجمع البطريركي الماروني- ذوق مصبح، مبنى المحكمة الروحية برئاسة المرشد العام الأب جان موره وبركة وموافقة  المشرف العام على المرشدية العامة من قبل مجلس"البطاركة والأساقفة الكاثوليك" في لبنان المطران مارون العمار، تعيين عضو الهيئة التنفيذية في لبنان الصحافي جوزاف أبراهيم محفوض رئيسا للجنة العلاقات العامة المركزية في لبنان، خلفا للأب إيلي نصر م.ل.م. سدد الله خطاه في هذه المرحلة الصعبة والحرجة من تاريخ لبنان، من أجل خدمة السجين والإنسان دون تمييز في وطننا الحبيب لبنان". 
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