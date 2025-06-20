تعيين جوزاف إبراهيم محفوض رئيسًا للجنة العلاقات العامة في "المرشدية العامة للسجون"

قررت الهيئة التنفيذية في"المرشدية العامة للسجون"في المنبثقة عن مجلس "البطاركة والأساقفة "، خلال إجتماعها الأخير بمشاركة كافة أعضاء الهيئة التنفيذية من رجال دين وراهبات وعلمانيين في مقر المرشدية في المجمع البطريركي الماروني- ، مبنى المحكمة الروحية برئاسة المرشد العام الأب وبركة وموافقة المشرف العام على المرشدية العامة من قبل مجلس"البطاركة والأساقفة الكاثوليك" في لبنان المطران ، تعيين عضو الهيئة التنفيذية في لبنان الصحافي أبراهيم محفوض رئيسا للجنة العلاقات العامة المركزية في لبنان، خلفا للأب م.ل.م. سدد الله خطاه في هذه المرحلة الصعبة والحرجة من تاريخ لبنان، من أجل خدمة السجين والإنسان دون تمييز في وطننا الحبيب لبنان".

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