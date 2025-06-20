عسيران: مدعوون مجددا إلى دعم الدولة

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وأوضح أن "ما عثر هذا المسار هو تقويض السلطة في "، وقال: "ما يزيد عن عاما وأبناء الجنوب يحملون على أكتافهم هم الحفاظ على حياتهم وبقائهم، في ظل الاعتداءات المتكررة".أضاف: "نحن اليوم مدعوون مجددا، ومن مختلف دول العالم، إلى دعم هذه الدولة التي تمثل كل الطوائف والفئات في كل المناطق، ويجب دعمها لتعود الى ما كانت عليه في أداء مهامها لحفظ الحياة في مختلف أنحاء لبنان ولجميع اللبنانيين، فلنتحد جميعا مع الرؤساء الثلاثة بحكمة رشيدة لنتمكن من اجتياز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان والمشرق والعالم".ولفت إلى أن "أهمية التضامن في الداخل يفرض على دول الشرق أو الغرب أن يحسبوا حسابات أخرى للبنان واللبنانيين"، وقال: "إن شعبنا يملك طاقات هائلة وعظيمة جدا، يجب أن نحافظ عليها، بدل أن نصدرها إلى الخارج، وهذا السبيل يجمع كل اللبنانيين في وجه وغيرها.