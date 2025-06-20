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لبنان

عسيران: مدعوون مجددا إلى دعم الدولة

Lebanon 24
20-06-2025 | 10:54
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أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران في بيان، أن "الدول تبنى بمصلحة المجموعة"، وقال: "إن الدولة اللبنانية هي بالتأكيد موجودة الآن وبأيادي الرؤساء الثلاثة الأمينة. ولطالما عهدنا دولتنا تحافظ على كل اللبنانيين في كل المناطق".
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وأوضح أن "ما عثر هذا المسار هو تقويض السلطة في لبنان"، وقال: "ما يزيد عن ستين عاما وأبناء الجنوب يحملون على أكتافهم هم الحفاظ على حياتهم وبقائهم، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".


أضاف: "نحن اليوم مدعوون مجددا، ومن مختلف دول العالم، إلى دعم هذه الدولة اللبنانية التي تمثل كل الطوائف والفئات في كل المناطق، ويجب دعمها لتعود الى ما كانت عليه في أداء مهامها لحفظ الحياة في مختلف أنحاء لبنان ولجميع اللبنانيين، فلنتحد جميعا مع الرؤساء الثلاثة بحكمة رشيدة لنتمكن من اجتياز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان والمشرق والعالم".


ولفت إلى أن "أهمية التضامن في الداخل يفرض على دول الشرق أو الغرب أن يحسبوا حسابات أخرى للبنان واللبنانيين"، وقال: "إن شعبنا يملك طاقات هائلة وعظيمة جدا، يجب أن نحافظ عليها، بدل أن نصدرها إلى الخارج، وهذا السبيل يجمع كل اللبنانيين في وجه إسرائيل وغيرها.

أضاف: "لقد عملت الدول منذ القديم من أجل الحفاظ على أراضي لبنان المعترف فيها دوليا، ونحن في الجنوب، كنا نقاوم الاعتداء الإسرائيلي، وعند الضرورة والحاجة يمكننا أن نعود لمواجهة هذا الخطر، وأي خطر آخر".
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