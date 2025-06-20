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لبنان

وقفات تضامنية في الجنوب دعما لإيران: العدوان عليها عدوان على كل من يؤمن بخيار المقاومة

Lebanon 24
20-06-2025 | 10:45
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شهدت بلدات وقرى في منطقة النبطية وقفات تضامنية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلقت أولاها من بلدة جبشيت حيث غص مسجد البلدة بالمصلين والمناصرين، ورفعت اللافتات المعبرة عن الولاء لنهج الجمهورية الإسلامية وقائدها الإمام علي الخامنئي .
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وقال معاون رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ عبد الكريم عبيد: "ما تتعرض له الجمهورية الإسلامية من عدوان هو جزء من الحرب الشاملة على محور المقاومة لكنها ستبقى شامخة صامدة وستنتصر. ونحن باقون على طريق المقاومة، طريق الولاية، ماضون خلف قيادة الإمام الخامنئي الذي يمثّل الامتداد الحقيقي لنهج الإمام الخميني" .

جبل عامل الثانية

كما نظمت في مختلف قرى وبلدات منطقة جبل عامل الثانية وقفات مماثلة، حيث شهدت المساجد في إقليم التفاح والبقاع الغربي وصيدا والزهراني والشقيف والنبطية، عقب صلاة الجمعة عبّر خلالها الأهالي عن تضامنهم العميق مع الجمهورية الإسلامية وتنديدهم بالعدوان الصهيوني الغاشم عليها.

وقفات تضامنية في الجنوب دعما لإيران: العدوان عليها عدوان على كل من يؤمن بخيار المقاومة


وتخلل الوقفات كلمات شددت على "عمق العلاقة بين شعوب المنطقة وايران التي كانت ولا تزال الحاضن والداعم الأساسي لقوى المقاومة في وجه المشروع الصهيو-أميركي في المنطقة".

ونددت بالهجمات الإسرائيلية المستمرة، معتبرة "أن العدوان على الجمهورية الإسلامية هو عدوان على كل من يؤمن بخيار المقاومة والكرامة"، لافتة إلى أن "إسرائيل واهمة إن ظنّت أن بإمكانها إخضاع هذه الأمة التي تعمّدت بالدم واشتدّ عودها بالصبر والصلاة والموقف الثابت".

وفي ختام الوقفات التضامنية، وجه المشاركون رسالة "عهد ووفاء إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها الحكيمة"، مؤكدين أن "أي اعتداء على الجمهورية الإسلامية هو اعتداء على كل حر وشريف في هذه الأمة".
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