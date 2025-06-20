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وقفات تضامنية في الجنوب دعما لإيران: العدوان عليها عدوان على كل من يؤمن بخيار المقاومة

شهدت بلدات وقرى في منطقة النبطية وقفات تضامنية مع الجمهورية الإسلامية ، انطلقت أولاها من بلدة جبشيت حيث غص مسجد البلدة بالمصلين والمناصرين، ورفعت اللافتات المعبرة عن الولاء لنهج الجمهورية الإسلامية وقائدها الإمام علي الخامنئي .وقال معاون رئيس المجلس التنفيذي في " " الشيخ عبد عبيد: "ما تتعرض له الجمهورية الإسلامية من عدوان هو جزء من الحرب الشاملة على محور لكنها ستبقى شامخة صامدة وستنتصر. ونحن باقون على طريق المقاومة، طريق الولاية، ماضون خلف قيادة الإمام الخامنئي الذي يمثّل الامتداد الحقيقي لنهج الإمام الخميني" .جبل عامل الثانيةكما نظمت في مختلف قرى وبلدات منطقة جبل عامل الثانية وقفات مماثلة، حيث شهدت المساجد في إقليم التفاح والبقاع وصيدا والزهراني والشقيف والنبطية، عقب صلاة الجمعة عبّر خلالها الأهالي عن تضامنهم العميق مع الجمهورية الإسلامية وتنديدهم الصهيوني الغاشم عليها.وتخلل الوقفات كلمات شددت على "عمق العلاقة بين شعوب المنطقة وايران التي كانت ولا تزال الحاضن والداعم الأساسي لقوى المقاومة في وجه المشروع الصهيو-أميركي في المنطقة".ونددت بالهجمات المستمرة، معتبرة "أن العدوان على الجمهورية الإسلامية هو عدوان على كل من يؤمن بخيار المقاومة والكرامة"، لافتة إلى أن " واهمة إن ظنّت أن بإمكانها إخضاع هذه الأمة التي تعمّدت واشتدّ عودها بالصبر والصلاة والموقف الثابت".وفي ختام الوقفات التضامنية، وجه المشاركون رسالة "عهد ووفاء إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها الحكيمة"، مؤكدين أن "أي اعتداء على الجمهورية الإسلامية هو اعتداء على كل حر وشريف في هذه الأمة".