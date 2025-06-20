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لبنان

بعد توغل إسرائيليّ في ميس الجبل.. هذا ما فعله الجيش

Lebanon 24
20-06-2025 | 11:02
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توجّهت قوة من الجيش بمواكبة من دورية تابعة لقوات "اليونيفيل" إلى منطقة كركزان، شمال شرق بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان، وذلك لاستعادة جرافة سرقها العدو الإسرائيليّ صباح اليوم من المنطقة.
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وكانت قوة مشاة إسرائيلية دخلت الأراضي اللبنانية منتصف ليل أمس، وعمدت إلى تفجير أحد المنازل فيما قامت بتخريب أعمدة الكهرباء في المنطقة.
 
 
أيضاً، قامت القوة بسرقة جرافة كانت مركونة في كركزان وتعود ملكيتها لأحد أبناء البلدة، علماً أنها كانت تعمل في الفترة الماضية على إزالة ردميات من المنطقة.
 
 
يذكر أن هذا التوغل ليس الأول في ميس الجبل، إذ سبقته عدة خروقات في الأسابيع السابقة، في ظل التوترات الأمنية المستمرة على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية.
 
 
 
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