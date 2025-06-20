بعد توغل إسرائيليّ في ميس الجبل.. هذا ما فعله الجيش

توجّهت قوة من الجيش بمواكبة من دورية تابعة لقوات "اليونيفيل" إلى منطقة كركزان، بلدة الحدودية في ، وذلك لاستعادة جرافة سرقها العدو الإسرائيليّ من المنطقة.

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وكانت قوة مشاة إسرائيلية دخلت الأراضي منتصف ليل أمس، وعمدت إلى تفجير أحد المنازل فيما قامت بتخريب أعمدة الكهرباء في المنطقة.

أيضاً، قامت القوة بسرقة جرافة كانت مركونة في كركزان وتعود ملكيتها لأحد أبناء البلدة، علماً أنها كانت تعمل في الفترة الماضية على إزالة ردميات من المنطقة.

يذكر أن هذا التوغل ليس الأول في ميس الجبل، إذ سبقته عدة خروقات في الأسابيع السابقة، في ظل التوترات الأمنية المستمرة على طول الحدود اللبنانية - .