حكومياً.. ما جديد ملف مطار القليعات؟

ذكرت قناة الـ" "، اليوم الجمعة، أنَّ قرر تأجيل البحث بالبند المُتعلق بإنشاء إلى الجلسة الحكومية المُقبلة، وذلك بسبب الحاجة إلى مزيد من دراسة الأطر القانونية المتعلقة بالملف.

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وفي تصريح له، قال إنَّه "جرى تأجيل إنشاء مطار لمزيدٍ من الدرس وبسبب حاجة الموضوع إلى والهيئة ".