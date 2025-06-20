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لبنان

حكومياً.. ما جديد ملف مطار القليعات؟

Lebanon 24
20-06-2025 | 11:18
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ذكرت قناة الـ"mtv"، اليوم الجمعة، أنَّ مجلس الوزراء قرر تأجيل البحث بالبند المُتعلق بإنشاء مطار القليعات إلى الجلسة الحكومية المُقبلة، وذلك بسبب الحاجة إلى مزيد من دراسة الأطر القانونية المتعلقة بالملف.
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وفي تصريح له، قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري إنَّه "جرى تأجيل إنشاء مطار القليعات لمزيدٍ من الدرس وبسبب حاجة الموضوع إلى المجلس الأعلى للخصخصة والهيئة العامة للطيران المدني".
 
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