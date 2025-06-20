تساؤلات مشروعة عن اللجنة الوزارية المكلفة تعديل قانون الخصخصة

قرر في جلسته اليوم تشكيل لجنة مؤلفة من وزراء المال ، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني والصناعة جو والمهجرين كمال شحادة والطاقة والمياه جو صدي لدرس تعديل قانون للخصخصة أو ما يعرف بالـ "PPP" على أن تعود الأسبوع المقبل باقتراحها وذلك لبحث مشروع قانون إنشاء .

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أوساط مطلعة سألت عن أسباب عدم ضم عامر البساط إلى اللجنة، وهو إضافة إلى كونه وزيراً، خبير اقتصادي واستثماري.

كذلك، سألت الأوساط عن عدم وجود اي خبير قانوني داخل اللجنة، اضافة الى كيفية بحث تعديل قانون الخصخصة من دون تعيين أمين عام للمجلس الأعلى للخصخصة بسبب استمرار الخلافات بشأن المحاصصة في التعيينات.

وكان أعلن بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء عن "تشكيل لجنة وزارية مصغرة لدارسة الإطار القانونيّ الأسرع الذي سيُعتمد لتطوير مطار وعرض النتيجة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة".

وقال إنَّ "البحث في ملف مطار القليعات لم يُؤجل خلافاً لما تناقلته وسيتم استكمال البحث فيه بالتنسيق مع الجهات المعنية".