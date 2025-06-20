آخر رسالة أميركية عن "حزب الله" ولبنان.. ماذا فيها؟

قالت مندوبة لدى ، اليوم الجمعة، إنَّ "الحكومة شجعت على فتح جبهة من "، مُعتبرة أنَّ "هذه الخطوة تُمثل خطراً كبيراً على استقرار المنطقة".

Advertisement

وفي مُداخلة لها خلال جلسة خاصة لمناقشة التصعيد في ، قالت شيا إنَّ "الحكومة الإيرانية دعت مراراً إلى تدمير "، وأضافت: " نفّذت اعتداءات مباشرة وبالوكالة على المدنيين ، وهذه الاعتداءات لن تجلب لحكومة أي مكاسب بل ستعمق من عزلتها الدولية".

وشدّدت شيا على أنَّ "إيران يجب أن تتخلى عن طموحها في الحصول على السلاح ".