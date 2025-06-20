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لبنان

آخر رسالة أميركية عن "حزب الله" ولبنان.. ماذا فيها؟

Lebanon 24
20-06-2025 | 12:05
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قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن دوروثي شيا، اليوم الجمعة، إنَّ "الحكومة الإيرانية شجعت حزب الله على فتح جبهة من لبنان"، مُعتبرة أنَّ "هذه الخطوة تُمثل خطراً كبيراً على استقرار المنطقة".
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وفي مُداخلة لها خلال جلسة خاصة لمناقشة التصعيد في الشرق الأوسط، قالت شيا إنَّ "الحكومة الإيرانية دعت مراراً إلى تدمير إسرائيل"، وأضافت: "إيران نفّذت اعتداءات مباشرة وبالوكالة على المدنيين في إسرائيل، وهذه الاعتداءات لن تجلب لحكومة طهران أي مكاسب بل ستعمق من عزلتها الدولية".
 
وشدّدت شيا على أنَّ "إيران يجب أن تتخلى عن طموحها في الحصول على السلاح النووي".
 
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