بالصور.. قائد الجيش يزور فرنسا

زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل الجمهورية الفرنسية بتاريخَي ١٧ / ٦ / ٢٠٢٥ و ١٨ / ٦ / ٢٠٢٥، بدعوة رسمية من نظيره الفرنسي رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال Thierry Burkhard، بهدف مناقشة سبل التعاون لمواجهة تحديات المرحلة الحالية وعرْض حاجات الجيش، وحَضَرَ حفل استقبال رسمي… pic.twitter.com/qNDsHptN56
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 20, 2025
زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل الجمهورية الفرنسية بتاريخَي ١٧ / ٦ / ٢٠٢٥ و ١٨ / ٦ / ٢٠٢٥، بدعوة رسمية من نظيره الفرنسي رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال Thierry Burkhard، بهدف مناقشة سبل التعاون لمواجهة تحديات المرحلة الحالية وعرْض حاجات الجيش، وحَضَرَ حفل استقبال رسمي… pic.twitter.com/qNDsHptN56