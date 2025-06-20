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لبنان

بالصور.. قائد الجيش يزور فرنسا

Lebanon 24
20-06-2025 | 12:24
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زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل الجمهورية الفرنسية بتاريخَي 17/6/2025 و18/6/2025، بدعوة رسمية من نظيره الفرنسي رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال Thierry Burkhard، بهدف مناقشة سبل التعاون لمواجهة تحديات المرحلة الحالية وعرْض حاجات الجيش، وحَضَرَ حفل استقبال رسمي في مقر إقامة وزير الدفاع الفرنسي Sébastien Lecornu.
 
 
وخلال الزيارة، التقى هيكل نظيره الفرنسي في قيادة هيئة أركان الجيوش الفرنسية حيث أقيمت له التشريفات الرسمية، ثم جرى عرض آخر التطوّرات، وشدّد الجانبان على أهمية الشراكة التاريخية وتعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والفرنسي، والتنسيق الوثيق ضمن إطار قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل. كما زار قائد الجيش مركز التخطيط وقيادة العمليات التابع لهيئة أركان الجيوش الفرنسية.
من جهة أخرى، زار هيكل معرض باريس الجوي الخامس والخمسين في منطقة Le Bourget، حيث التقى كبار المسؤولين في وزارة الجيوش الفرنسية.
 
 
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