بالصور.. قائد الجيش يزور فرنسا

زار العماد الجمهورية بتاريخَي 17/6/2025 و18/6/2025، بدعوة رسمية من نظيره الفرنسي رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال Thierry Burkhard، بهدف مناقشة سبل التعاون لمواجهة تحديات المرحلة الحالية وعرْض حاجات الجيش، وحَضَرَ حفل استقبال رسمي في مقر إقامة الفرنسي Sébastien Lecornu.



وخلال الزيارة، التقى هيكل نظيره الفرنسي في قيادة هيئة أركان الجيوش الفرنسية حيث أقيمت له التشريفات الرسمية، ثم جرى عرض آخر التطوّرات، وشدّد الجانبان على أهمية الشراكة التاريخية وتعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والفرنسي، والتنسيق الوثيق ضمن إطار الموقتة في - اليونيفيل. كما زار قائد الجيش مركز التخطيط وقيادة العمليات التابع لهيئة أركان الجيوش الفرنسية.

من جهة أخرى، زار هيكل الخامس والخمسين في منطقة Le Bourget، حيث التقى كبار المسؤولين في .